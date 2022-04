Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ruud de Wild reageert op eigen gestotter in The Passion

Wie gisteren The Passion heeft gezien, viel vast een aantal dingen op. Soy Kroon die de sterren van de hemel speelde en zong als Jezus. Dennis Schouten die zichzelf onthulde als Barabbas. en de emotie van Dennis Weening toen hij Jezus de Judaskus gaf. Maar er was nog iets: verteller Ruud de Wild stotterde hier en daar, iets wat hij tijdens The Passion ook benoemde. Nu reageert hij op zijn soms haperende verhaal.

Na The Passion stroomde social media vol met reacties. Dat had finaal de verkeerde kant op kunnen gaan, maar kijkers staken De Wild massaal een hart onder de riem. Het niet-perfecte verhaal droeg juist bij aan de schoonheid van The Passion, vonden ze. Dat een spreker eens niet een perfect verhaal opleest, maar fouten durft te maken, daar roemden kijkers De Wild voor. Zeker na wat hij de afgelopen tijd allemaal heeft meegemaakt. Begin vorig jaar kreeg hij namelijk de diagnose darmkanker. Hij was een tijd niet te horen op de radio, maar inmiddels gaat het beter en heeft hij zijn plek dan ook weer terug.

Gestotter van Ruud de Wild tijdens The Passion

Dat gestotter lijkt Ruud de Wild zelf helemaal niet zoveel te storen, want middels een Instagramfoto reageert hij sportief. Hij plaatst een screenshot van een artikel van het AD, met als kop: Kijkers The Passion nemen het op voor ‘stotterende’ Ruud de Wild: ‘Je doet het geweldig’. „Be Be Uh Uh be be dankt”, schrijft hij erbij. Onder de post stromen de lovende reacties binnen. Sommigen plaatsen alleen een scala aan hartjes, anderen kiezen voor: „Ik heb van je genoten, Ruud.” Weer een ander onderstreept de mening dat imperfectie soms ook perfect maakt: „Voorbeeld voor alle kinderen en jongelui… Perfectie zit niet in hoe je praat maar wat je zegt, wat je uitstraalt en waar je voor staat.”

Tijdens The Passion zelf reageerde De Wild ook op het niet compleet soepel vertellen van het verhaal. „Een verteller die stottert, dat is niet handig” en „sorry, hoor” verontschuldigde De Wild zich af en toe.



