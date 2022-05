Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Quiz met 7 vragen: wat weet jij eigenlijk van Hemelvaart?

‘We vieren’ vandaag Hemelvaart. Of is het nou met een kleine h? Nou ja, vieren… voor velen is het ‘gewoon’ een dagje vrij. Maar weet jij eigenlijk nog wat Hemelvaart betekent?

Daarom kun je vandaag op de vrije doordeweekse dag een quiz spelen. Aan de hand van zeven vragen kun je jezelf testen op de betekenis van Hemelvaart. De hoofdprijs bij zeven goede antwoorden? De onnoemelijke eer natuurlijk. Je mag je de hele dag schaamteloos op de borst kloppen.

Speel mee: de Hemelvaart-quiz

Hieronder vind je de zeven vragen. Na het invullen van die vragen verschijnen de goede antwoorden in beeld (en jouw eventuele fouten uiteraard).

Succes! En ook veel plezier vandaag.

Ooit ging Metro al eens de straat op met de vraag: ‘Wat weet jij eigenlijk van Pinksteren?’ Wie meer over de dag van vandaag wil weten – pas na het maken van de quiz natuurlijk! – kijkt hier.