Arjen Lubach haalt uit naar VI-mannen, maar hebben talkshows baat bij neerhalen Derksen?

Arjen Lubach kon het gisteravond niet laten om in De Avondshow uit te halen naar de VI-mannen. Net als talkshows Jinek en Op1 uitte hij op zijn eigen Lubach-wijze kritiek op Vandaag Inside. Tv-deskundige Victor Vlam denkt alleen dat talkshows er baat bij hebben om Johan Derksen neer te halen, in belang van hun eigen kijkcijfers.

Het was geen geheim dat Vandaag Inside een groot kijkerspubliek trok. Maar het programma is door alle commotie rondom het kaarsverhaal van Johan Derksen definitief van de buis. Lubach haalde vorige keer ook al uit naar het programma en noemde het „verkrachting inside”.

Arjen Lubach haalt uit naar Vandaag Inside

Hij kopt hem, na het intro, gelijk opnieuw in. „Meteen een extra warm welkom aan alle nieuwe kijkers. Ik weet het, het is even wat anders dan Vandaag Inside, maar toch van harte welkom.” Daarna maakt hij nog een grap over het laten zakken van zijn broek in de Xenos.

Ook imiteert Lubach een aantal keer de VI-gezichten, door een opmerking te maken over vrouwen. „Vandaag Inside-fans, deze was voor jullie”, zegt hij na de grap. En daarna maken hij en verslaggever Tex de Wit opnieuw een opmerking over hun vriendin. „Wat een raar wijf joh.”

Talkshows hadden baat bij kritiek Johan Derksen

De afgelopen dagen klonken er aan meerdere talkshowtafels veel bekritiserende geluiden over de VI-gezichten. Onder meer Eva Jinek nam geen blad voor de mond en riep zelfs op tot een adverteerders- en kijkersboycot. Een actie die zich uiteindelijk ook weer tegen haar keerde, toen een oud-fragment uit Jinek opdook, waarin zij hard lachte om een grap.

Televisie-deskundige en Amerikakenner Victor Vlam kaart in de podcast De Communicado’s de dubieuze rol van Jinek en Op1 aan in de discussie rondom Johan Derksen. Want hij stelt dat deze concurrenten er „baat bij hadden om hem een kopje kleiner te maken”. Hij denkt zelf dat Talpa spijt krijgt van deze beslissing.

Belang van concurrent VI

Vlam gelooft dat de mediadynamiek ervoor zorgde dat Vandaag Inside van de buis moest. „Er werd in deze mediadynamiek een heel grote rol gespeeld door de talkshows.” Volgens hem hadden de concurrerende talkshows belang bij dit verhaal.

Zo haalt hij onder meer een aantal opmerkingen van Op1-coördinator Bert Huisjes aan. Hij sprak zich heel kritisch uit over Derksen bij Radio 1. Dat vindt Vlam dubieus, aangezien Op1 de meeste kijkers verloor aan Vandaag Inside. „Bert Huisjes liep hier uit de pas met zijn eigen achterban en dat heeft hij volgens mij gedaan om zijn eigen talkshow Op1 te beschermen.”

Jinek en Op1 miste ‘nuance’

Ook kaart hij de tafelgasten aan die de talkshows uitnodigden toen de commotie ontstond. Zowel bij Op1 als bij Jinek zaten Derksen-kritische gasten. „De nuance was weg.” Het ontbrak volgens hem aan journalistieke objectiviteit, in het belang van kijkcijfers. Vlam concludeert dat alleen Op1-presentatrice Fidan Ekiz in staat was enige nuance aan te brengen in de discussie.

