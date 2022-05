Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kritiek op ‘schaamteloos’ RTL Boulevard dat bij Johan Derksen aanbelt

RTL Boulevard heeft geen goede beurt gemaakt bij kijkers. Het praatprogramma op RTL4 opende gisteren nog maar eens met de hele heisa rond het programma Vandaag Inside, maar dat valt niet bij iedereen goed. „Schandalig” en „schaamteloos” zijn enkele krachttermen die kijkers gebruiken om de uitzending van gisteren te omschrijven.

Na de stormachtige week die Johan Derksen, Wilfred Genee en René van der Gijp beleefden na de kaarsrel, was RTL Boulevard benieuwd waar de mannen hun wonden aan het likken zijn. Ze stuurden daarom reporter Lex Uiting naar het huis van Johan Derksen en René van der Gijp om ze het hemd van het lijf te vragen. Het is vooral dat hij de mannen thuis opzocht, dat slecht valt bij kijkers, zeker gezien de bedreigingen. „Schandalig stukje televisie dit”, krijgt het programma ervan langs.

Reporter RTL Boulevard staat voor dichte deur

„Een rondje kriskras door Nederland, om de mannen op te zoeken. Te beginnen in Grolloo, bij Johan Derksen”, begint Lex Uiting zijn item. Niet veel later staat hij – met een doosje sigaren – voor de deur van de besnorde analist. Maar hij kan aanbellen wat hij wil, de deur blijft dicht.

„Of hij is niet thuis of hij wil de deur niet openmaken. Terwijl ik wel een mooi cadeautje voor hem heb: zijn favoriete sigaartjes”, zegt hij dan verrast. De reporter besluit de dorpsgenoten van Johan Derksen naar de rel te vragen. Die staan unaniem achter Derksen, laten ze weten.

Bellen met Wilfred Genee en langs bij Van der Gijp

Daarna is te zien hoe Lex Uiting de telefoon pakt en Wilfred Genee belt. „Kijken of hij opneemt”, zegt hij erbij. Maar ook daar geen gehoor. De mannen lijken absoluut geen zin te hebben om RTL Boulevard te woord te staan.

Een laatste poging doet hij bij het huis van René van der Gijp in Dordrecht. „En dan eindelijk hier beland. Hier woont ‘Reneetje’ van der Gijp. Kijken of hij opendoet”, aldus Lex Uiting, terwijl hij aanbelt. Maar ook deze deur blijft gesloten.

Schakelgesprek met Lex Uiting

Tijdens de uitzending van RTL Boulevard was Lex Uiting nog altijd in Dordrecht, voor de poort van René van der Gijp. Het programma zag daarom kans voor een schakelgesprek met de reporter. „Goede roadtrip Lex, hoe is het daar?”, vraagt presentator Eddy Zoëy hem.

„Ja, ik heb het idee dat ik van Kuala Lumpur naar Bratislava ben gefietst vandaag”, zegt hij terug, zich hardop afvragend wat voor nut zijn item precies had. „Ik heb wel gesproken met de vrouw van René. Zij heeft binnen gevraagd of hij toch niet even naar buiten wilde om met mij te spreken. Maar dat wilde hij niet.”

Ook verklaart Lex Uiting dat hij met Wilfred Genee heeft geappt. Die zegt dat de mannen de komende tijd niet naar buiten toe treden. „Dat is een significant verschil met andere incidenten. Toen wilden ze ons wel te woord staan. Nu blijven alle deuren gesloten. Terwijl ze bij Johan Derksen echt wel thuis waren. De honden blaften, er stonden auto’s op het erf en de raampjes op de wc stonden open.”

Kijkers over item RTL Boulevard: ‘Flapdrol van een reporter’

Kijkers vinden het maar niks dat RTL Boulevard ervoor koos om de mannen op te zoeken. „Laat die mensen met rust”, zeggen sommigen. „Leuk! Lex Uiting is het hele land doorgereden om voor twee dichte deuren te staan. Spannende tv”, reageert een ander cynisch.

„Straks hebben zij weer iemand voor de deur staan”, wijzen sommigen op de bedreigingen die de VI-mannen de afgelopen dagen hebben ontvangen. „In een tijd van doodsbedreigingen en politiebeveiliging omtrent de VI-rel is het misschien niet zo handig om met een cameraploeg aan te bellen bij iemands huis.”



schaamte voorbij #RTLBoulevard je gaat toch niet bij VI mannen bij hun privé huizen langs. sensatie zoekers. — Bert Rissema (@BRissema) May 2, 2022



Hoezo ga je naar iemands huis en legt dat vast op beeld. Asociaal!!Laat die mannen met rust joh. Straks heb je weer één of andere cancel persoon voor de deur. Kijk hoe het gesteld is met Ozcan. Nederland naar de klote #rtlboulevard — Jeffrey Visser (@Visser4Visser) May 2, 2022



Oké. Ik heb besloten tot een boycot van RTL Boulevard. Iedereen mag zelf weten wat hij / zij er van vindt, maar ze zijn voor mij totaal door de mand gevallen. Ik heb er genoeg van gezien. #rtlboulevard #klaarmee — Ivonne Stronks-Witt (@Onmissiongirl15) May 2, 2022



Idioten van Boulevard gaan even met de camera langs de privéwoningen van de mannen van VI.. De mannen worden al met de doodbedreigd, zet anders nog maar even hun woonplaats goed er op.. Boycot dat tyfus programma ook maar #rtlboulevard — Catenaccio Mestreech (@Treech29) May 2, 2022



SCHAAMTELOOS en geen RESPECT #rtlboulevard met een camera en een flapdrol van een reporter bij hun huis. Laat Genee, Gijp en Derksen met rust .RTLBaggervard, stelletje debielen. — Toos Hopeloos (@HopeloosToos) May 2, 2022



wie is deze kinderachtige gast die de vi mannen opzoekt #rtlboulevard — (✿◠‿◠) (@ademinademzuid) May 2, 2022



Je gaat gvd niet zomaar bij iemand zijn priveadres langs. In geen enkele omstandigheid! Jezus man, wat is dat voor idioot gedoe, dat iedereen blijkbaar gewoon vogelvrij verklaard is omdat het leuke beelden oplevert 🤬#rtlboulevard — eenhoornprinses 🦄 ❤️🧡💛💚💙💜🏳️‍🌈 (@heiligelieke) May 2, 2022



In tijd van doodsbedreigingen (en politiebeveiliging) omtrent de VI rel is het misschien niet zo handig om met een cameraploeg aan te bellen bij iemands huis. #RTLboulevard — Rens (@Voetbalisgeloo1) May 2, 2022



