Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De finale van Heel Holland Bakt komt eraan, en hij is om te snijden: 7,5 uur (!) bakken

Een perfectionist, een veganist en een Belg. Het zou het begin kunnen zijn van een flauwe mop, maar het is de finale van Heel Holland Bakt. Tien kandidaten hebben de afgelopen zeven afleveringen staan ploeteren in de tent. Fantastische baksels werden gepresenteerd, maar ook de nodige bloopers en misbaksels kwamen voorbij. In de achtste en laatste aflevering zien we Enzo, Tom en Zeinab nog één keer alles geven om de bakwedstrijd als winnaar te verlaten. Wat kunnen we verwachten? Omroep Max licht een tipje van de sluier op…

In de finale staan er kersjes op het menu en als spektakelstuk een bruidsbuffet waar de bakkers maar liefst 7,5 uur de tijd voor krijgen. Wie laat zijn technische bakkennis en creativiteit onder tijdsdruk het beste samensmelten? En wie-o-wie gaat er met de felbegeerde titel van ‘De Beste Thuisbakker van Nederland’ vandoor? Bij Metro zijn we reuze benieuwd. En we zijn niet alleen: 2 miljoen mensen keken naar de halve finale van vorige week waarbij, spoiler-alert, interieurstyliste Marieke de tent moest verlaten.

Géén signatuuropdracht in Heel Holland Bakt-finale

In de finale krijgen de drie overgebleven kandidaten twee opdrachten. Geen signatuuropdracht dit keer, er zal direct worden gewerkt aan de technische opdracht en zal daarna eindigen met het welbekende ‘spektakelstuk’.

De eerste opdracht luidt: maak zes kersjes. De finalisten krijgen hier twee uur de tijd voor. Jurylid Janny van der Heijden verklapt in de komende aflevering dat ze dol is op dit type patisserie. En mede Heel Holland Bakt-jurylid Robèrt van Beckhoven zegt: „Het is niet makkelijk, écht een finale-opdracht. Ze moeten een paar stappen volgen: in het midden zit een amarene kers, die komt in een cremeux en die komt vervolgens in kersenmoes. Dan koelen koelen koelen, want het moet heel erg bevroren zijn. Vervolgens moeten de bakkers het door een mooie heldere gelei halen.” Waag jij thuis al een poging aan de technische opdracht met deze (gebrek aan) kennis?

Als de baksels niet op tijd en lang genoeg in de vriezer zitten, is het moeilijk om ze uit de vorm te krijgen, of ze kunnen breken. Als dat maar goed gaat dus! Nog een steeltje van chocola en daarna op een koekje. Wie is geduldig genoeg en weet het goed te plannen, zodat deze finale-opdracht de kers op de taart van hun Heel Holland Bakt-avontuur wordt?

Spektakelstuk: het bruidsbuffet

En daar is ‘ie dan: de finale-opdracht. In Heel Holland Bakt-termen beter bekend als het spektakelstuk: een heus bruidsbuffet. En het belooft ook echt een waar spektakel te worden, want voor deze opdracht staat maar liefst 7,5 (!) uur gepland.

De opdracht luidt: maak één bruidstaart met drie etages, twaalf bonbons met twee in een zakje of doosje als bedankje voor de gasten, twaalf luxe bladerdeeghapjes voor de receptie, twintig macarons en tien bolgebakjes. Een flinke waslijst aan baksels dus, die de finalekandidaten Enzo, Tom en Zeinab in 7,5 uur klaar moeten hebben én die volgens de Heel Holland Bakt-traditie niet alleen goed moeten smaken, maar er ook goed uit moeten zien.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

✨ De finalisten van #HHB 2022 zijn bekend! ✨ pic.twitter.com/JnJ1jb4nAN — Heel Holland Bakt (@heelhollandbakt) April 30, 2022

Heel Holland Bakt-feestje

Om alvast in de Heel Holland Bakt-stemming te komen, bekijk je hier alvast de introductie van de finale-aflevering waarbij presentator André van Duin het geheim van Heel Holland Bakt onthuld. En hier voorspelt het hondje van jurylid Janny van der Heijden, teckel Nhaan, de winnaar.

Wie zich tot winnaar bakt tijdens de bakmarathon en dus de titel ‘Beste Thuisbakker van Nederland 2022’ mag dragen? Dat zie je komende zaterdag tijdens de finale van Heel Holland Bakt om 20.30 uur bij MAX op NPO 1.