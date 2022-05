Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FIFA-baas over arbeidsomstandigheden Qatar: ‘Hard werken maakt trots’

FIFA-voorzitter Gianni Infantino vindt alle ophef over de arbeidsomstandigheden in Qatar overdreven. Al lange tijd klinkt er forse kritiek op de omstandigheden waarin arbeiders in dat land moeten werken. De FIFA-baas vindt dat het allemaal wel meevalt.

Arbeidsmigranten krijgen juist „waardigheid en trots door hard werken”. Dat zei voorzitter Gianni Infantino gisteren. Hij reageerde op de verhalen over mensenrechtenschendingen in Qatar tijdens het bouwen van infrastructuur voor het WK voetbal.

Qatar vloog miljoenen arbeidsmigranten in

In Qatar vindt komende winter het WK voetbal plaats. Het Nederlands Elftal is ook van de partij. Qatar kende als voetbaldwerg geen infrastructuur voor de organisatie van een wereldkampioenschap. Daarom vloog het land de afgelopen jaren miljoenen arbeidsmigranten in. Zij bouwden stadions, wegen, een nieuwe luchthaven, openbaar vervoer, hotels en andere belangrijke infrastructuur.

Maar de ingevlogen arbeidsmigranten worden volgens mensenrechtenorganisaties, waaronder het Human Rights Watch, niet goed behandeld. Enkele voorbeelden: ze slapen hutje-mutje op elkaar, hun paspoort wordt afgepakt, de veiligheid op bouwplaatsen is niet op orde en ze voeren hun werkzaamheden bij temperaturen tot wel 45 graden Celsius uit.

FIFA-baas: ‘Het is geen liefdadigheid’

Gianni Infantino vindt die verhalen niet per se pleiten tegen Qatar. „Als je iemand werk geeft, zelfs in moeilijke omstandigheden, geef je hem waardigheid en trots”, zei hij.

„Het is geen liefdadigheid. Je doet geen liefdadigheid. Je geeft niet iets aan iemand en zegt dan: ‘Blijf maar waar je bent. Ik geef je iets en ik voel me goed.’”

Vraagtekens bij 6.500 overleden arbeiders

The Guardian meldde in 2021 het overlijden van ongeveer 6.500 arbeidsmigranten tijdens de voorbereidingen voor WK-stadions in Qatar. Ook dat betwist Infantino. Hij zei dat slechts drie mensen omkwamen op de bouwplaatsen van de stadions. Die worden gefinancierd door de enorme olie- en aardgasvoorraad van Qatar.

„Nu zijn er misschien 6.000 mensen omgekomen op andere plekken”, zei Infantino. „Maar natuurlijk is de FIFA niet de politie van de wereld. De FIFA is niet verantwoordelijk voor alles wat er in de wereld gebeurt. Maar dankzij de FIFA en dankzij voetbal zijn we in staat geweest om de status van alle 1,5 miljoen arbeiders die in Qatar werken aan te pakken.”