Twitter barst weer eens los na aankondiging Johan Derksen in Vandaag Inside

Het hoge woord is eruit: Johan Derksen stopt met Vandaag Inside. Volgens medepresentator Wilfred Genee moet het hele programma dan ook maar stoppen. Maar of dat gebeurt, is onduidelijk. Na Derksens aankondiging in het programma trekken veel mensen naar social media om hun mening te uiten. Veel mensen maken heel duidelijk dat ze Derksen niet meer steunen, maar sommigen vinden juist dat hij een goede keuze heeft gemaakt.

Wat er is gebeurd, kan je bijna niet ontgaan zijn. De afgelopen dagen leek het wel de grote Johan Derksen-show. Die begon nadat hij op 26 april in de uitzending een verhaal vertelde over een stapavond in zijn twintiger jaren, in de jaren 70. Hij was toen met twee „juffrouwen” op stap, die flink wat drankjes op hadden. Bij één van hen besloot hij een kaars die toevallig in de kamer stond, tussen de benen te plaatsen.

In het originele verhaal zei Derksen dat het ging om iets dat ‘een officier van justitie zou kunnen uitleggen als verkrachting’. Maar iets later, toen hij de situatie wilde uitleggen, zei hij dat er geen penetratie was geweest. Voor velen was die uitspraak niet genoeg en tafelgast Roos Schlikker en sponsors Stella Fietsen en TOTO trokken zich al terug. Bekijk hieronder het fragment over het kaars-verhaal:



Twitter-bom ontploft rond Johan Derksen en Vandaag Inside

De Twitter-bom is niet net pas gebarsten, dat gebeurde direct nadat Derksen zijn verhaal vertelde al. Maar nu laait de hele boel weer op. Er zijn veel tegen-, maar ook voorstanders van de Vandaag Inside-presentator. Zo schrijven veel mensen het jammer te vinden als het programma echt stopt. Anderen geven de ‘cancel culture’ de schuld. „Johan bedankt voor de vele mooie jaren waarin het vrije woord altijd voorop stond”, schrijft iemand. Het OM is inmiddels een onderzoek gestart naar de uitspraken van Derksen.

Maar de tegenstanders van Derksen zijn even fel. Zo legde de presentator de situatie uit als ‘een incident’ dat hij had meegemaakt. Dat gaat er bij veel kijkers echter niet in: „Nee, viespeuk, je hebt ‘het incident’ veroorzaakt. Jij hebt een bewusteloze vrouw iets aangedaan. En maar huiliehuilie doen over cancelen en dat iemand je verkrachter noemt.” Verder zijn er veel tweets met scheldwoorden en verwensingen richting Derksen. Een paar reacties:



“Ik kap” Hij heeft helemaal gelijk. Laat politiek correct Nederland trots zijn en lekker blijven wegkijken van het echte geboefte. Johan bedankt voor de vele mooie jaren waarin het vrije woord altijd voorop stond. #Derksen #vandaaginside pic.twitter.com/cDGmFnIbil — Ralf Sluijs 💚💛 (@ralfsluijs) April 28, 2022



‘Vijftig jaar geleden heb ik een incident meegemaakt’ aldus #Derksen. Nee, viespeuk, je hebt ‘het incident’ veroorzaakt. Jíj́ hebt een bewusteloze vrouw iets aangedaan. En maar huiliehuilie doen over cancelen en dat iemand je verkrachter noemt. — Nausicaa Marbe (@nausicaamarbe) April 28, 2022



Zegt veel over de hele discussie.

800 vrouwelijke slachtoffers wachten op behandeling van een zedenzaak, #Derksen krijgt na een vaag verhaal dat een halve eeuw geleden gebeurd is direct het OM op zijn dak. #op1 — René Kemp⭐ (@rkemp59) April 28, 2022



Toch jammer dat het enige praatprogramma waarin ongeremd elk standpunt mocht worden ingenomen – wat eigenlijk de taak van de publieke omroep is – van de commerciële buis verdwijnt. #derksen — henk westbroek (@henkwestbroek) April 28, 2022

‘Het is mijn schuld’

Gisteravond maakte Derksen dus bekend te willen stoppen met Vandaag Inside. Hij zei dat hij van Talpa excuses ‘moest’ maken, maar zelf wist hij niet aan wie. Op basis van zijn excuus zou bij Talpa over de toekomst van het praatprogramma worden beslist. Op dat besluit wil Derksen niet wachten. „Nou, die beslissing neem ik daarvoor wel”, zegt hij. „Het is mijn schuld.”

