Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Veel kritiek op The Passion vanuit Media Inside: ‘Afzichtelijk’

Weinig goede woorden voor The Passion vanuit zowel de presentatoren als gasten van Media Inside. In het programma van Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen, waar deze keer Thijs Römer en Hila Noorzai te gast waren, worden (media-)actualiteiten besproken. Afgelopen donderdag zagen we voor de zoveelste keer het muzikale Paasspektakel, waarin de lijdensweg van Jezus Christus in de spotlights staat. En natuurlijk moest het Media Inside-clubje ook dat bespreken.

Gasten en presentatoren lijken het grotendeels met elkaar eens: The Passion is „afzichtelijk”, „een afvoerputje” en „reli-porno”. Die laatste opmerking komt van acteur Thijs Römer, ex van Katja Schuurman. Hij heeft het religieuze verhaal dan ook niet gekeken: „Dit vind ik het allerlelijkste wat de Nederlandse televisie heeft voortgebracht.” Volgens hem is er „niks mis” met het religieuze karakter van het verhaal, maar: „Val mij er niet lastig mee.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pasen = The Passion en dat moet natuurlijk besproken worden door @gijgro & @MvanRoosmalen met @thijsromer & Hila Noorzai. Thijs vertelt waar hij een beetje van sterft van binnen… Kijk de hele uitzending terug via https://t.co/vjngma2TLO #mediainside pic.twitter.com/aDEDKikppt — Media Inside (@MediaInsideOpTV) April 18, 2022

Media Inside bekritiseert The Passion

Römer is zelfs een aantal gevraagd om mee te spelen in The Passion, maar daar was hij duidelijk niet van gediend. Maar hij wist met welke opmerking hij de organiserende partij op afstand kon houden: „Ik heb laten weten dat ik het reli-porno vond en sindsdien was het erg stil vanuit die kant.” Naar eigen zeggen werd Römer gevraagd voor „bewaker 1 of bouwvakker 4″. „Ik dacht altijd: waarom heeft de rol geen naam?” Uiteindelijk is hij eens gevraagd voor de rol van de verteller, die Ruud de Wild dit jaar op zich nam. Dat ging overigens niet vlekkeloos, maar dat konden kijkers wel waarderen. Ook De Wild zelf reageerde sportief.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijke aflevering #mediainside. Met name het gedeelte over #ThePassion. Dit wanstaltige evenement is nooit eerder zo goed geëvalueerd.@thijsromer sluit wederom naadloos aan bij Marcel en Gijs. Bedankt voor de 'reliporn'. 😂 — Kelly Sinke (@KelRebel) April 17, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#mediainside vind ik echt het tv-hoogtepunt van de week. Je hoeft ook eigenlijk verder geen tv te kijken! Zo gelachen weer vandaag, over the passion en de mol. Ook erg goeie gasten, @thijsromer en Hila Noorzai. — roos vonk (@roosvonk) April 17, 2022

Hila Noorzai, presentatrice en radio-dj, besloot dit jaar voor het eerst te kijken. Maar dat duurde niet lang. „We hadden hem aangezet en toen ben ik in slaap gevallen.” Het einde van The Passion kreeg zij dus in ieder geval niet mee. Toch was er kort na de uitzending van het Paasspektakel veel lof voor zowel Soy Kroon als Jezus, Dennis Weening als Judas en dus voor Ruud de Wild.

Marcel van Roosmalen, die onlangs nog doodsbedreigingen kreeg vanwege een van zijn columns, steekt zijn mening ook niet onder stoelen of banken: „Ik vind het eerlijk gezegd afzichtelijke tv.” Verder zegt hij dat hij ‘moeite had dit uit te kijken’. „Ik vind dit veel.” Even later noemt hij The Passion nog „de bodem” van alles. Zo, dat is duidelijk.

Wil je Media Inside terugkijken? Dat kan hier.