Genieten op Koningsdag: mogelijk 18 graden met zon

Koningsdag is nog even wachten – ruim een week om precies te zijn – maar we kunnen ons al een beetje verheugen op het weer. Weeronline weet namelijk al lekkere temperaturen mét zon te voorspellen. Op 27 april is de kans op middagtemperaturen tussen de 14 en 18 graden het grootst. Prima vertoeven dus met een zomerjas aan, in het zonnetje.

De kans dat het droog blijft op Koningsdag én dat de zon schijnt, is 40 procent. De voorspellingen zijn weleens slechter geweest voor de verjaardag van de koning.

Mogelijk 18 graden met zon op Koningsdag

De gemiddelde temperatuur op Koningsdag is zo rond de 15 graden, dus dit jaar is de weersvoorspelling niet héél bijzonder. Wel is de kans op temperaturen van boven de 18 graden dit jaar ongeveer 30 procent. Het wordt dan echter niet warmer dan 20 graden.

Echt koud wordt het in ieder geval niet, de kans op temperaturen onder de 10 graden is ongeveer 5 procent. Wel is er dus 40 procent kans op een geheel droge Koningsdag, de kans op flink wat zon is even groot. Helemaal natregenen op je kleedje zal waarschijnlijk niet gebeuren, de kans daarop is slechts 10 procent. Mocht het wel regenen, gebeurt dat ‘s ochtends heel vroeg, of pas laat in de avond. Wel meldt Weeronline dat de verwachting nog onzeker is.

Koninginnedag warmer dan Koningsdag

Sinds 2014 vieren we Koningsdag op 27 april, in plaats van Koninginnedag op 30 april. Dat vierden we van 1949 tot 2013. Het lijkt een klein verschil, die paar dagen, maar het kan toch echt een graad schelen. Op 27 april is het gemiddeld ruim een graad kouder dan op 30 april. De kans op regen is ook wat groter.

De eerste Koningsdag in coronatijd, 2020, ging de boeken in als de warmste Koningsdag ooit gemeten in De Bilt. Het werd toen 20,7 graden. De ‘prijs’ voor koudste Koningsdag ooit gaat naar 2016, toen bleef de temperatuur haken op 10,7 graden.

Maar dan hebben we ook nog Koninginnedag, daarbij was het in 1993 veel warmer (26,9 graden) en in 1970 een stuk kouder (8,6 graden) dan de records die we met Koningsdag hebben behaald.