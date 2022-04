Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kijkers gaan los op Million Dollar Island-deelnemer Stefan

Gisteren was het D-day op Million Dollar Island, waar een grote groep Nederlanders strijdt om 1 miljoen euro. Vanaf gisteren was er alleen nog plek op het eiland voor mensen met een polsbandje (die allemaal 10.000 euro waard zijn). Verlies je een spel – en dus je polsbandje – moet je direct het eiland verlaten. Maar kijkers van het programma waren wel érg blij met het vertrek van een bepaalde kandidaat. Ze konden hem namelijk niet meer zo goed hebben.

Op sociale media trekken kijkers van leer tegen de kandidaat. Zo noemt hij zijn kampgenoten „rotte eieren”, maar zijn kijkers ervan overtuigd dat hijzelf het enige rotte ei is. „Je zure reactie toont al aan dat je het niet waard was”, klinkt het.

Kritiek op Stefan uit Million Dollar Island

Op 30 oktober kwamen 100 Nederlanders aan bij een eiland, om daar te overleven én met elkaar de strijd aan te gaan voor een miljoen euro. Inmiddels zijn er heel wat deelnemers afgevallen, die hun polsbandjes aan een overblijver geven. Vrienden hebben loont, dus. In sommige gevallen kozen kandidaten er ook zelf voor om naar huis te gaan. Soms vanwege medische redenen, andere keren is de heimwee te groot en één keer bijna omdat ‘er een verjaardag aan kwam’. Daar waren kijkers verbaasd over, maar de betreffende deelnemer besloot toch te blijven. Een andere keer bonjourde presentator Dennis van der Geest drie deelnemers van het eiland, vanwege intimiderend gedrag.

Vanaf gisteren moeten alle polsbandjes bij elk spel (denk een soort Expeditie Robinson-proef) ingezet worden. Verlies je, dan raak je al je bandjes kwijt en moet je dus naar huis. Gisteren waren er maar liefst vijf verliezers. Waaronder dus Stefan. Hij neemt afscheid met de zin: „Je zult altijd rotte eieren in een groep hebben, maar daar ga ik me niet tot verlagen.” En die zin wordt hem niet in dank afgenomen.



Rotte eieren? Bijzondere naam voor je kampgenoten. En het dan raar vinden dat je eruit getrapt wordt #milliondollarisland — Talya (@_____Talya_____) April 17, 2022



Wat een onsportieve, arrogante verliezer is die Stefan #milliondollarisland — jasperina de vries (@DeJasperina) April 17, 2022



Ohh genieten dit!! Je zure reactie toont al aan dat je het niet waard was Stefan en het rotte ei van de groep ben jij! 👋🏼👋🏼 #milliondollarisland — Britt 🦖 (@BrittBR97) April 17, 2022

‘Rotte eieren’

Ook Van der Geest zegt dat Stefan deze week op het eiland „niet onopvallend” is geweest. De deelnemer – of eigenlijk moeten we zeggen: ex-deelnemer – zegt dat hij heeft genoten van zijn laatste 24 uur met een select groepje. Maar wanneer hij zijn rotte eieren-opmerking in de groep gooit, betrekken de gezichten van de andere deelnemers. „Je verlaagt je al wanneer je dat zegt, jongen”, klinkt het.

Eerder zei een deelnemer ook al tegen Stefan dat hij ‘zo graag mensen manipuleert’. Weer een aflevering eerder beschuldigde een kampgenoot hem van „dirigeren en commanderen”. Ook zei ze dat hij zich voordoet als „de beschermende” maar je ondertussen „in de rug steekt”.



Million Dollar Island terugkijken? Dat kan hier.