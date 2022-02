BLØF-zanger Paskal Jakobsen nuanceert Marco Borsato-zaak: ‘Ik wil het toch zeggen’

We bevinden ons inmiddels in een #MeToo-golf in Nederland. Gisteravond werden bij Beau de verschillende aantijgingen over grensoverschrijdend gedrag besproken. BLØF-zanger Paskal Jakobsen vond het tijd voor wat nuance rond de beschuldigen omtrent Marco Borsato. En natuurlijk druppelen daarover al snel reacties binnen op social media. Waar de zanger zich bewust van is, maar

Dickpics, beschuldigde artiesten en chaos in medialand, de politiek en sportwereld. De MeToo-discussie maakt heel wat los. Jakobsen verscheen in de studio om voornamelijk muziek te maken met BLØF, maar ook hij mengde zich in het MeToo-gesprek „Als ik kijk naar wat er met Marco gebeurd is de afgelopen maanden.” Waarna hij een diepe zucht slaakt. „Als het waar is dat hij aan meisjes heeft gezeten die dat op dat moment echt niet wilden, jonge meisjes, alles wat erover hem gezegd is. Dan is dat alleen maar heel erg af te keuren.”

Paskal Jakobsen wil nuance in Marco Borsato-zaak

Maar de zanger wil ook wat nuance aanbrengen in de beschuldigingen. Ietwat twijfelachtig begint hij zijn pleidooi. „Ik wil het toch zeggen. Het kan zo zijn, ik zeg niet dat het zo is. Dat zijn Italiaanse achtergrond en zijn warmte, hij gaf mij ook een knuffel, hij gaf mijn vrouw ook altijd een knuffel.” Op Twitter kan niet iedereen die nuance waarderen. Volgens sommige twitteraars is „Italiaans zijn” geen reden om over grenzen te mogen gaan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Borsato is een Italiaan, dat pleit hem vrij.#beau — ✡P𝑜𝓃𝓉𝒽𝒾𝑒𝓊 (@_Ponthieu_) February 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pascal: "blah blah … emancipatie van vrouwen …. blah" Eeh, het zijn de MANNEN die hier de inspanning moeten leveren, NIET de vrouwen#EducateYourSon! en niet vrouwen verwijten dat ze niet weerbaar genoeg zijn of iets dergelijks. #beau — (((SanderDeWijs)))🏳️‍🌈 (@sanderdewijs1) February 11, 2022

BLØF-zanger spreekt zich uit bij Beau

Jakobsen vertelt over een video die rondgaat op TikTok. Waarop beelden van Borsato te zien zijn die bij een meisje staat. In de titel staat ‘viespeuk’ en andere benamingen. „Mijn kind zit naast me en zei: ‘Maar pap, dat meisje vindt het toch helemaal niet erg’. Dat zegt mijn zoon van tien over die setting”, vertelt de BLØF-zanger. „Ik heb er geen oordeel over. Maar waar ik wel een oordeel over heb, is het keiharde oordelen terwijl het nooit bewezen is. Die man zijn carrière is natuurlijk zo naar de klote. Mijn maag draait daar echt van om.”

Presentator Beau van Erven Dorens noemt op dat over Jeroen Rietbergen ook verschillende geluiden klinken. Zo kaartte zanger Simon Keizer eerder aan dat de bandleider een „flirt is” die ook met zijn vriendin „flirtten”. Marc-Marie Huijbregts, die aan tafel ook meepraat over het onderwerp, legt uit dat het voor slachtoffers lastig is als de beschuldigden als „Italiaans” of „flirt” worden bestempeld.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Pascal neemt het min of meer op voor Borsato. Volgens mij is het grote aantal vrouwen/meisjes toch wel het bewijs dat wat hij deed, niet normaal was. #Beau — Jack Forrest (@JackForrest1978) February 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Paskal is duidelijk niet op de hoogte van wat #borsato allemaal heeft gedaan. Of ziet hij zelf de bui misschien hangen van wat wel of niet is toegestaan? #beau — Diego Atamarama (@Diegotjes) February 11, 2022

Reacties op Twitter na pleidooi Jakobsen bij Beau

Wat Jakobsen beaamt. „Ik probeer mij te nuanceren. Zo voorzichtig mogelijk. Als het wel waar is en er zijn mensen beschadigd, er zijn kinderen beschadigd, is dat het meest verwerpelijke wat ik me voor kan stellen.” Daarna legt hij uit dat je als man „altijd voorzichtig moet zijn in intimiteiten. Ik denk dat ik al voorzichtig was. En ik heb nooit dickpics gestuurd. Maar ik ben ook jarenlang vrijgezel geweest en ik heb ook vriendinnetjes in die tijd gehad.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat je ook vind van de mening van #pascaljakobsen van blof, hij heeft wel een eigen mening en durft deze ook te verkondigen, zonder echt een kant te kiezen

Vind ik best stoer #Beau — Ome Co, Die van Rien (@die_rien) February 11, 2022

De zanger legt uit dat hij gesprekken met zijn kinderen over dit onderwerp voert. „Ik realiseer me wel dat je goed moet opletten wat de ander wil.” Waarna hij vertelt dat hij zijn kinderen leert dat ze toestemming moeten vragen bij intimiteiten. „Misschien zijn we daar nu even beland, dat we heel voorzichtig moeten zijn. Er is geen ruimte voor spontaniteit op dat gebied.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Stoer #PascalJakobsen een verfrissend tegengeluid mooi voorzichtig gebracht bij #Beau — MaartjeTa (@MaartjeTa) February 11, 2022

Van Erven Dorens vreest dat Jakobsen zijn Twitter even uit moet laten. „Na wat je net allemaal hebt gezegd over Marco.” Maar volgens de zanger was deze nuance nodig. Er zijn overigens ook kijkers die de nuance van Jakobsen wel kunnen waarderen. Ook die reacties klinken op social media.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@blof Paskal, bedankt voor je poging de situatie te nuanceren waar velen liever oordelen. Er zouden meer mensen zoals jij moeten zijn. #Beau — Patricia VDM (@vdm_patricia) February 11, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben het zo eens met Pascal van Bløf. Ik zie op de getoonde foto’s ook niet per se grensoverschrijdend gedrag. Maar we weten niet wat er verder is. Hij zei het heel zorgvuldig. #Beau — Paulien was here 📍🌍 (@paulienwashere) February 11, 2022

Wil je de hele uitzending van Beau bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.