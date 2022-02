Valse start? Hilarisch interview Erben Wennemars? Schaatsmania slaat toe op Twitter

Ook vandaag werd er wederom geschaatst op de Olympische Spelen in Peking. Hoewel Nederland vandaag op de ijzers niet echt uitblonk, twittert menig Nederlander mee met de schaatsmania. Want won Chinees Tingyu Gao door een valse start? Was de ongemakkelijke vraag van een sportjournalist aan de dames van de ploegenachtervolging terecht? En waarom vindt men het interview met Erben Wennemars hilarisch?

Op dag acht van de Olympische Spelen zit menig Nederlander aan de buis gekluisterd voor het schaatsen. De Chinese Tingyu Gao won olympisch goud op de 500 meter. De Nederlanders Merijn Scheperkamp (plek 12), Kai Verbij (plek 14) en Thomas Krol (plek 18) kwamen duidelijk tekort op de sprint en vielen buiten de top-10. Gao pakt het eerste Chinese goud op de 500 meter.

Valse start ter discussie op Twitter

Maar online klinkt toch de meeste ophef over de valse start van in de 500 meter sprint. Canadees Laurent Dubreuil en de Japanse Tatsuya Shinhama waren uiteindelijk nog de enige twee schaatsers die een verschil konden maken in de einduitslag. Hun rit verliep rommelig, waarna uiteindelijk toch de Chinees er met de winst vandoor ging. Op Twitter speculeert met druk over deze valse start, die volgens velen niet vals was.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik gun het de Chinees Gao, maar toch opvallend veel valse starts in de laatste ritten en gedoe met het ijs. Geen sushi, maar Chinese dis vanavond. #schaatsen #os2022 #schaatsfan — Bart Bronstring (@BartBronstring) February 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een nieuw wereldrecord. De start van de laatste rit voor de #500meter was de minst valse start aller tijden. En zal niet snel verbeterd worden. #Olympischespelen2022 #schaatsen — TonSpitsbaard (@TonSpits) February 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En natuurlijk kon het De Speld Sport-account het niet laten om zo een eigen beredenering aan de valse start te geven.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Starter coulant door extreem laat te schieten bij concurrentie Chinese schaatsers: ‘Had ze ook dood kunnen schieten’ #olympischespelen #Beijing2022 #schaatsen — DeSpeldSport (@SpeldSport) February 12, 2022

Ongemakkelijk interview schaatsers ploegenachtervolging

Eerder vandaag schaatsten Ireen Wüst, Irene Schouten en Antoinette de Jong de ploegenachtervolging. Zij plaatsten zich met de derde tijd voor de halve finales achter titelverdediger Japan en Canada. Na afloop van de race noemde Wüst hun prestatie „ondermaats”. Antoinette de Jong verweet het vooral zichzelf dat de schaatsdames niet presteerden volgens verwachtingen. Sportverslaggever Bert Maalderink stelde een pijnlijke vraag aan de schaatsters. „Zijn jullie wel een team?”, wat voor een ongemakkelijke stilte zorgde.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bijzonder dat zoveel mensen Bert Maalderink afbranden, het is een journalist. Hij hoort kritische vragen te stellen, het is geen supporter die alleen maar leuk mag doen bij winst. Juist bij tegenvallende resultaten is het nodig om kritisch te zijn. #ploegenachtervolging — Néamh Fryling (@NeamhFryling) February 12, 2022

Interview Erben Wennemars

Naast de twijfelachtige valse start en de kritische vragen van Bert Maalderink, wordt een interview met oud-schaatser Erben Wennemars en voormalig Japans schaatser Hiroyasu Shimizu ook veelbesproken. Dat interview leidt namelijk tot de nodige hilariteit online. Waarin Wennemars het niet kan laten om de ontbrekende talenknobbel van Shimizu te belichten. „Laten we zeggen dat hij beter kan schaatsen, dan Engels spreken”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hilarisch interview met Erben Wennemars en Shimizu. “Hij kan beter schaatsen dan Engels spreken”. Bedankt @erbenwennemars voor deze lach ik de ochtend #nos #schaatsen pic.twitter.com/Aw6QotSEIL — Annegien (@AnnegienS) February 12, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nog lachen om interview van Erben Wennemars met Shimizu. — Anneke Jonkers (@Annajonky) February 12, 2022