PvdA-Kamerlid Van Dijk stapt op na meldingen ongewenst gedrag

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op vanwege meerdere meldingen van „ongewenst gedrag in de privésfeer”. Dat meldt de PvdA in een verklaring.

Er wordt een „onafhankelijk, extern onderzoek” geopend, aldus de partij. „Vanwege deze meldingen heeft Gijs van Dijk besloten terug te treden als Kamerlid en zijn zetel ter beschikking te stellen.”

Lilianne Ploumen, leider van de PvdA, zei onlangs nog dat ze op de hoogte was van meldingen van seksueel machtsmisbruik binnen haar partij: „Soms weet ik ervan en soms niet, omdat dat natuurlijk ook bij de partijvoorzitter hoort.” Ze ging verder niet in op de inhoud van de meldingen waar ze kennis over heeft. Wel gaat het bij Van Dijk dus om ongewenst gedrag in de privésfeer.



Gijs van Dijk weg bij PvdA na ongewenst gedrag

„In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden”, zegt Van Dijk in de verklaring. „Om het gestelde onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie.”

Van Dijk voerde jarenlang het woord op Sociale Zaken, voor de PvdA een belangrijk thema. Hij werkte onder meer aan een wet om werknemers buiten werktijd het recht te geven onbereikbaar te zijn voor hun werkgevers.

Wie de zetel van Van Dijk inneemt in de Tweede Kamer is niet bekend. De volgende kandidaat op de PvdA-lijst is de Zaanse wethouder Songül Mutluer.

Mariëtte Hamer wordt regeringscommissaris seksueel geweld / overschrijdend gedrag

Ondertussen is Mariëtte Hamer benoemd tot regeringscommissaris seksueel overschrijdend gedrag en seksueel geweld. Zij gaat het kabinet „gevraagd en ongevraagd” adviseren over de aanpak van seksueel wangedrag. Hiervoor komen de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid met een „nationale aanpak”.

Het ministerie van OCW, waaraan Hamer zal rapporteren, schrijft dat het „noodzakelijk is om nu een doorbraak te forceren”. De recente onthullingen over wangedrag bij voetbalclub Ajax en het programma The Voice of Holland laten dit volgens het ministerie zien. Het kabinet wil meer doen aan bewustwording, „want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland”, schrijven de ministers Robbert Dijkgraaf (OCW) en Karien van Gennip (SZW) in een verklaring.

„Recente incidenten in de sport- en televisiewereld laten ons zien dat de aanleiding van de #MeToo-beweging in ons land nog altijd leeft”, aldus Dijkgraaf. „Dit moet veranderen.” Voor Van Gennip is het duidelijk dat het kabinet meer moet doen tegen ongewenst gedrag op de werkvloer. Hiervoor is volgens haar een cultuurverandering nodig. „En dat begint met het voorbeeld aan de top.”