Vrouwen delen hun assertieve reacties op ongepaste foto’s

Het is een opmerkelijk fenomeen in deze digitale tijd: de dickpic. We dachten altijd deze dat bizarre gewoonte een afwijking was van perverse gekken, maar schijnbaar sturen veel op het oog normale mannen ook ongewenste foto’s van hun geslachtsdeel. Wat dan natuurlijk ook perverse gekken zijn. We noemen een Marc Overmars, Jeroen Rietbergen en zo zit de hele wereld vol met deze wolven in schaapskleren.

Maar hoe moet je als vrouw in hemelsnaam op een ongewenste dickpic reageren? Die vraag stelde Reddit onlangs, en daarop kwam een een stroom aan hilarische en nuttige antwoorden.

Natuurlijk is het anders als iemand in een machtspositie een dergelijke foto naar zijn ondergeschikte stuurt, niet iedereen is even assertief om daar wat van te zeggen. Om over de bedrijfscultuur van veel bedrijven maar te zwijgen. Na de misstanden bij The Voice en Ajax is het te hopen dat er structureel iets verandert binnen onze maatschappij. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat je in zo’n geval direct aan de bel moet trekken. En word je in je bedrijf niet serieus genomen, dan word je dat tegenwoordig wel bij journalisten of de politie.

Maar de dickpic is geen nieuw fenomeen. Onder de laag van mannen in een machtspositie krioelt een massa mannen met dezelfde mate van overmoed, zelfoverschatting en een gebrek aan inschattingsvermogen. En dat uit zich op die onbegrijpelijke manier: een foto van hun geslachtsdeel naar een vrouw sturen. Mocht je jezelf aangesproken voelen: hou op met deze gewoonte, creep!

En dames, laat van je horen. En laat je bij de eerstvolgende creep die een dickpic stuurt, inspireren door deze vrouwen. Bekijk hier alle reacties.

1.

„Ik stuur altijd een foto terug, eentje die ik lang terug op het internet vond, en het werkt tot op de dag van vandaag nog steeds. Het is onbeschoft, beledigend, harig en ranzig. Niemand heeft me ooit nog een berichtje teruggestuurd nadat ze het hebben ontvangen. Ze krijgen hiermee gewoon een koekje van eigen deeg.” – Reddit

2.

„Ik stuur meestal een foto van een dierenpenis die het meeste lijkt op een mensenpenis. De beste die ik tot nu toe heb gestuurd is van een poema.” – Reddit

3.

„Ik geef hem een cijfer tussen 1 en 10. Hoek, belichting, objecten ter vergelijking en de penis zelf spelen allemaal mee. Ik treed daarbij graag in detail, zodat ze zich kunnen beteren.” – Reddit

4.

„Ik heb dingen gezegd als ‘waarom is je pink zo lelijk?’ en ‘oh, spelen we een beoordelingsspel? 2 van de 10.” – Reddit

5.

„Ik verstuur foto’s van poep. Maar je begrijpt: ik kan niet spontaan poep laten verschijnen, dus het poep-antwoord verschijnt voor hen net zo random en ongelegen als hun foto. Ik ben er zo trots op dat ik dit idee zelf heb bedacht.” – Reddit

6.

„Je zou dat even moeten laten checken”, „gefeliciteerd, mijn vagina is nog nooit droger geweest”, „weet je moeder dat je dit naar vrouwen op het internet stuurt?” – Reddit

7.

„Is dat een minderjarige? Dat is so fucked up. Niet oké. Ik geef je aan.” – Reddit

8.

„Ik zeg meestal gewoon iets van ‘ontvolgd’. – Reddit

9.

„Oh wow, dat ziet er niet goed uit. Wat zei de dokter?” – Reddit

10.

„Hmm… ik heb er nog nooit eentje gezien die er zo uitziet. Gaat het goed met je?” – Reddit

11.

„Ah, hij is zo schattig!” – Reddit

12.

„Ik teken er grappige gezichtjes op en stuur hem terug.” – Reddit

13.

„Ik stuur een foto terug van Dick Van Dycke.” – Reddit

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.