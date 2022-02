Waaien protesterende truckers over naar Europa? ‘Binnenhof Den Haag stroomt vol’

Wat begon in Canada, lijkt over te waaien naar Europa. Truckers die protesteren tegen het coronabeleid. Frankrijk en België bereiden zich voor op het ‘vrijheidskonvooi’. En er klinken ook dit soort protestgeluiden in Nederland. Vandaag blokkeren vrachtwagenchauffeurs het Binnenhof in Den Haag.

Op social media gaan video’s rond waarop te zien is dat verschillende vrachtwagens in de buurt het epicentrum van de Nederlandse politiek rijden. Ook roept men online op om naar Den Haag toe te komen en zich aan te sluiten bij het protest.



Het Binnenhof in Den Haag stroomt vol‼️ 🚚🚙🚛 pic.twitter.com/NdaDfjYg82 — 🌸Simone Juffermans (@SimoneSays123) February 12, 2022



Mensen, ga naar Den Haag !!!!

(Onder) steun de truckers , de boeren en de demonstranten!!! Alle maatregelen inclusief #CTB pas en Spoedwet van tafel !!!! Sluit je aan !!!! — Boxerrrr (@AG28071973) February 12, 2022



Het verkeer naar het centrum van #DenHaag wordt gehinderd door demonstratie van truckers. Mijd zoveel mogelijk het centrum als je daar niet per se hoeft te zijn. — Politie Eenheid Den Haag (@POL_DenHaag) February 12, 2022

Vrachtwagenchauffeurs protesteren tegen coronabeleid in Den Haag

Volgens de NOS is de politie aanwezig, maar wordt er tot zover niet ingegrepen. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat chauffeurs van het ‘vrijheidskonvooi’ hun voertuigen kwijt kunnen bij het stadion van voetbalclub ADO Den Haag.



Centrum Den Haag is in handen van truckers en sympathisanten. Vanuit het hele land zijn ze gekomen. Velen ook met personenauto’s. In navolging van collega’s uit Canada. Oneens met het coronabeleid. #Truckersprotest pic.twitter.com/LVLFaEfw8U — Marcel Maijer (@Marcelrtlnieuws) February 12, 2022



Deelnemers aan het #freedomconvoynederland die onderweg zijn naar #DenHaag, kunnen hun voertuigen parkeren bij het #CarsJeans stadion van ADO Den Haag. De binnenstad is niet bereikbaar. pic.twitter.com/MHUpOZv7Sq — Newsroom Den Haag (@Newsroom070) February 12, 2022

Protesterende truckers Canada, nu ook in Europa

Mocht je niet bekend zijn met de term ‘truckers’, die momenteel veelvoudig gebruikt wordt als protestgeluid tegen het coronabeleid, we leggen het even voor je uit. Begin januari klonken de eerste geluiden van protesterende vrachtwagenchauffeurs die de wegen blokkeerden in Canada. Dit uit protest tegen het coronabeleid en de vaccinatieplicht voor chauffeurs die de grens over moeten naar de Verenigde Staten. Hun tocht eindigde eind januari in Ottowa, waar zij nog steeds de wegen blokkeren. Hoeveel truckers dat waren? Die schattingen variëren tussen de 50.000 en 250.000 demonstranten. Maar de Canadese politie spreekt van tientallen tot honderden truckers.



🇨🇦 De stemming onder de truckers en demonstranten in Ottawa is nog altijd erg goed!!👊 pic.twitter.com/Mnbh8beveX — Kees71 (@Kees71234) February 11, 2022

Frankrijk en België

Inmiddels verspreidt het truckersprotest zich ook naar Europa, zoals vandaag in Nederland. Ook in Parijs en België bereiden ze zich dit weekend voor op vrachtwagens die het verkeer blokkeren. Sinds woensdag zijn truckers, maar ook andere voertuigen, onderweg naar de Franse hoofdstad. Want ook auto’s, campers, motoren en tractoren rijden mee. De Franse regering dreigt met boetes, celstraffen of het jarenlang intrekken van het rijbewijs.

De geluiden over het aantal verwachtte voertuigen in Frankrijk klinken verschillend. Waar de autoriteiten zeventienhonderd protestwagens verwachten, worden alleen uit het zuiden door sommigen al negenhonderd wagens gespot. Ook worden de demonstrerende chauffeurs gesteund en aangemoedigd door mede demonstranten langs de wegen. Naast het coronabeleid, zorgt in Frankrijk ook de dreigende inflatie en stijging van de energieprijzen voor woede. Na Frankrijk zou ook België op de protest-route staan, maar de Belgische overheid legde een verbod op voor de konvooien. Belgische autoriteiten proberen de truckers aan de grens tegen te houden.

Frankrijk staat overigens bekend als een land waar men niet vies is van een beetje protest. De afgelopen jaren keerden boeren zich regelmatig tegen de overheid en wellicht staan de ‘Gele-Hesjes-protesten je nog bij? Destijds protesteerden de Fransen tegen de stijgende benzineprijzen en dit liep uit op onrustige situaties.

Nieuw-Zeeland en Australië

Vandaag vinden dezelfde protesttaferelen plaats in Australië en Nieuw-Zeeland. In de Australische hoofdstad Canberra kwamen duizenden demonstranten samen op een evenemententerrein. En in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington kwamen voor de vijfde dag op rij honderden demonstranten samen rond het parlementsgebouw.