Mogelijk tuchtzaak voor Marc Overmars na grensoverschrijdend gedrag

Het vertrek van Marc Overmars bij Ajax zal niemand ontgaan zijn. De ex-directeur wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft zijn fouten al toegegeven, maar hiermee is het nog niet klaar.

De KNVB heeft namelijk aan de NOS bevestigd dat Ajax een tuchtprocedure gaat starten. Het Instituut Sportrechtspraak gaat als onafhankelijke organisatie de zaak onderzoeken. Volgens de voetbalbond is Ajax verplicht melding te maken bij grensoverschrijdend gedrag.

Mogelijk tuchtzaak Marc Overmars

Vanuit de bond is bevestigd dat er deze week overleg is geweest en Ajax de melding bij het Instituut Sportrechtspraak zal maken. Ze wachten nog op een officiële melding van Ajax, maar verwachten de melding deze week. Als het onderzoek wordt gestart, kan dit leiden tot een tuchtzaak en straf voor Overmars.

Afgelopen zondag liet Overmars weten op te stappen bij Ajax. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Via Whatsapp-berichten zou hij vrouwen intimideren en zogeheten ‘dickpicks’ hebben verstuurd, foto’s van zijn geslachtsdeel.

Meldingsplicht

Sinds 2019 is er een meldingsplicht voor grensoverschrijdend gedrag in het voetbal. Naast het grensoverschrijdend gedrag onderzoekt het instituut ook zaken over machtsmisbruik, matchfixing en doping. Denk hierbij aan de zaak rondom doping bij Badr Hari.

Alle sportbonden van Nederland zijn inmiddels aangesloten bij het instituut. In een reactie aan de NOS laten ze weten dat er het afgelopen jaar 23 meldingen vanuit het voetbal zijn gemaakt. Bij deze meldingen ging het om grensoverschrijdend gedrag. Bijna alle zaken kwamen vanuit het amateurvoetbal.

In totaal zijn er het afgelopen jaar 80 meldingen gemaakt. De meldingen gaan over verschillende zaken zoals pesten, machtsmisbruik en intimidatie.

Media-aandacht

De afgelopen dagen is er veel media-aandacht besteed aan het grensoverschrijdende gedrag van Overmars. Ajax wil de zaak intern oplossen en het onafhankelijke onderzoek afwachten. Elf vrouwen van Ajax denken hier anders over en hebben al hun verhaal gedaan, aan NRC. Johan Derksen sprak zich hierom kritisch uit over de vrouwen, gisteravond in het programma VI Vandaag. Volgens hem hadden de vrouwen naar de hoogste baas van Ajax moeten stappen.