Talpa-medewerkers klappen uit de school over ‘angstcultuur’ en ‘manipulatieve’ John de Mol

Het medialandschap staat op zijn kop door alle schandalen die spelen. Ook Talpa-topman John de Mol krijgt het nu voor z’n kiezen. Oud-werknemers klappen uit de school over zijn gedrag op de werkvloer. De Mol zwijgt over de TVOH rel, maar volgens medewerkers was hij op de hoogte van de gang van zaken.

De Mol gaf tot nu toe nog geen enkele reactie op de aantijgingen rond The Voice of Holland of de acties van zijn (inmiddels ex-)zwager Jeroen Rietbergen. Zelf is hij hét meesterbrein achter programma de The Voice, dat hem zelfs een Emmy opleverde. De televisie-topman is een van de meest vermogende mediamannen van ons land.

Oud-werknemers klappen uit school over John de Mol

Verschillende media doken in de materie rondom De Mol, want het is toch wel erg stil rond de maker van het programma dat inmiddels ernstig onder vuur ligt. Zo spraken Het Parool en het AD met oud-medewerkers van De Mol en die reacties liegen er niet om.

Tegen Het Parool doen meerdere oud-medewerkers een boekje open over de werkwijze van De Mol. Die vertellen dat de tv-magnaat overal op toeziet en alles obsessief controleert. Oftewel de grote baas, waar menig werknemer voor vreesde. „Iedereen waarschuwde elkaar”, als De Mol weer eens uit zijn slof schoot, vertelt een werknemer. De medewerkers die de details over de Talpa-werkcultuur delen, blijven liever anoniem. Want volgens hen wil je geen conflict met De Mol.

Talpa-imperium

Tegen het AD vertelt oud-radiodirecteur Erik de Zwart „dat iedereen bang was voor De Mol”. Hij werkte lange tijd voor de televisie-magnaat. Tegen hem ingaan deed niemand, want dan volgde ontslag. De Zwart spreekt van een angstcultuur bij Talpa en noemt de gang van zaken bij het bedrijf „een manipulatieve, intimiderende manier van leidinggeven en sfeer waarin gewerkt wordt”. De radiodirecteur vertelt dat werknemers regelmatig worden afgeblaft. En ook de anonieme werknemers bevestigen dit tegen Het Parool. „Iedereen is op zijn hoede voor De Mol, 100 procent.”

Uit de biografie van De Mol, die in 2020 verscheen, blijkt volgens journalist Margreet Spijker dat binnen het De Mol-imperium één kliek met de scepter zwaait. „Als je daarbij hoort, blijf je buiten schot”, zegt Spijker. „Erland Galjaard en Wendy van Dijk, Jeroen Rietbergen en Sander Vahle (beide exen van zus Linda de Mol, red.), Ronald Molendijk en Jeroen van der Boom. Het is bijna een soort sekte.” Molendijk nam het zondag nog op voor Rietbergen in Shownieuws. Hij noemde hem een „flirt”.

John de Mol wist van The Voice of Holland-schandaal

Als je het bovenstaande lijstje BN’ers bekijkt, kun je je afvragen hoeveel De Mol van de huidige schandalen heeft geweten. In HLF8 vertelde zoon Johnny de Mol dat hij denkt dat zijn vader op de hoogte was. Volgens de oud-medewerkers werd „Rietbergen op zijn vingers getik door zijn opdrachtgever. Dat kan maar één iemand zijn. Iemand die alles weet: John de Mol.”