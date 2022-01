Wat voor weer kunnen we dit weekend verwachten?

Mistige dagen, grijs weer en een koude wind. Het zijn kenmerken van een gemiddelde winter in ons land, maar echt warm worden we er niet van. Kunnen we dit weekend misschien wel wat zonnige dagen kunnen verwachten? Metro zoekt het uit.

Die stralende blauwe lucht van maandag? Die krijgen we voorlopig niet terug. Volgens meteoroloog Matthijs van den Linden zal het weekend vooral gedomineerd worden door bewolking. „De wind neemt wel wat af, dus de temperatuur gaat omhoog. Ook krijgen we minder kans op buien. Maar echt lekker wandelweer, daar kun je niet van spreken.”

Weersverwachting dit weekend

De meteoroloog van Weeronline waarschuwt voor plaatselijke gladheid in de nacht van donderdag op vrijdag. „Het weekend zal een stuk rustiger verlopen, met zachte lucht.”

Vandaag moeten we nog even door de zure appel bijten. De dag begon met een dichte mist die de afgelopen nacht in delen van het land hing. Daarom werd de waarschuwing code geel aangegeven, maar die was vanaf vanochtend 07.00 uur niet meer van kracht.

Het zal een grijze dag worden met een beetje regen. Morgen krijgen we een zonnige periode met stapelwolken. „Er is ook kans op een klein beetje natte sneeuw. Ook zien we regenbuien en hagel. We krijgen wel wat zon, maar door de noordwestenwind zal de gevoelstemperatuur een stuk lager liggen dan wat we in werkelijkheid meten. Het zal lijken alsof het vriest, terwijl de temperatuur boven nul komt.”

Buien en hagel

En vrijdag dan? „Ook dan zullen we te maken krijgen met buien en hagel. We zien meer bewolking die dag. En ondanks dat het ietsje minder koud is met 7 à 8 graden, zullen we geen zon te zien krijgen. Dus lekker weer kun je het ook niet noemen.”

Als we de meteoroloog vragen naar de weersverwachting van volgende week, antwoordt hij dat we het ‘rustige weer’ zullen behouden. „En met wat geluk krijgen we wat zon.”