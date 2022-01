Hartman haalt uit naar ‘medianarcist’ Beau van Erven Dorens: ‘TVOH-slachtoffers voor sensatie’

Presentator Maxim Hartman haalt vandaag uit Beau van Erven Dorens. Volgens Hartman misbruikt de presentator in zijn talkshow Beau de slachtoffers van de The Voice of Holland en bestempelt hij Van Erven Dorens als „medianarcist”.

Het is hommeles in medialand, op allerlei fronten. Het misbruikschandaal rondom The Voice of Holland, de overspelige ex-partner van Linda de Mol, een aangifte tegen Albert Verlinde en ga zo nog maar even door.

The Voice-slachtoffers in tranen bij Beau

Gisteravond kwamen twee oud-The Voice-kandidaten aan het woord bij talkshow Beau. Daar vertelden ze over de ervaringen tijdens de talentenjacht en de beschuldigingen die nu klinken. Vooral bandleider (en nu ex van De Mol) Jeroen Rietbergen werd bestempeld als ‘grootste viespeuk’. Maar ook Ali B kwam er niet goed vanaf. Het leidde uiteindelijk tot tranen aan tafel en een beladen gesprek.

Tot groot ongenoegen van presentator Maxim Hartman. Op Instagram laat Hartman zich nogal kritisch uit over de tv-opredens bij Beau. Daar gebruikten de makers volgens Hartman de twee dames voor sensationele televisie. De aflevering van gisteravond trok 1,2 miljoen kijkers.

Maxim Hartman haalt uit naar Beau van Erven Dorens

Ook columnist en televisierecensent Angela de Jong kon rekenen op een veeg uit de pan van Hartman. Volgens hem is De Jong namelijk „zelf een soort roofdier dat zichzelf te graag hoort praten”. Hij sluit zijn bericht af met de hashtag #medianarcisten.



In de uitzending van gisteravond zat ook advocate Meike Lubbers aan tafel. Zij kreeg later op social media de nodige kritiek over zich heen. Oud-The Voice-kandidate Nienke Wijnhoven vertelde dat Jeroen Rietbergen „even aan haar ging voelen”. Wat Van Erven Dorens bestempelde als aanranding. Lubbers ontkrachtte dat. „We hebben op dit moment wetgeving dat er sprake moet zijn van geweld of een andere feitelijkheid. Het klinkt heel vaag. Het is niet zomaar aanranding”, aldus de advocate.

Zij concludeerde dat het verhaal van Wijnhoven niet onder aanranding viel. „Daarvoor moet echt wel duidelijk zijn of je bent tegengehouden. Of dat er geweld is gebruikt, dat is niet gebeurd.” Wat tot irritatie bij Van Erven Dorens leidt die vindt dat Lubbers voorbij gaat aan het morele deel. „We zitten hier niet in de rechtszaal.”

Maxime Hartman prijst advocate

Na de uitzending wijst advocaat Christian Flokstra Lubbers op Twitter terecht. Waarbij hij de woorden van Lubbers verbetert. Volgens hem heeft de advocate de kijkers van Beau niet goed geïnformeerd. Waarop Lubbers later toegeeft dat zij een een fout had gemaakt.



In tegenstelling tot Van Erven Dorens en De Jong is Hartman over Lubbers wel positief op zijn social media.



