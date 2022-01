Heel veel liefde voor zieke Jan Rot in de finaleweek van De Slimste Mens

De Slimste Mens kan weleens ontaarden in een prachtig sprookje voor deelnemer Jan Rot. In de finaleweek van de kennisquiz is de zanger en componist al twee dagen doorgekomen. Heel veel kijkers vinden het maar wat mooi en hopen voor Rot het allerbeste. De sympathieke deelnemer is namelijk ongeneeslijk ziek.

Dat Jan Rot doorstoomde tot de laatste drie dagen van De Slimste Mens is tv-kijkend Nederland bepaald niet ontgaan. Het programma met presentator Philip Freriks en juryvoorzitter Maarten van Rossem – ook trouw lid van het Metro-meningenpanel – trok gisteravond bijna 2 miljoen kijkers. Geen enkel ander programma scoorde beter, ook het Journaal van 20.00 uur niet. De Slimste Mens, waarin een antwoord simpelweg goed of fout is, lijkt een welkome afleiding naast het urenlang speculeren zonder antwoorden over The Voice of Holland, in vijf talkshows en verschillende showbizz-programma’s.

Meedoen aan De Slimste Mens grote wens van Jan Rot

Dat Jan Rot na zijn deelname in 2012 in het negentiende seizoen van De Slimste Mens mocht terugkeren, is een unicum. Twee keer dezelfde kandidaat de kans geven gebeurde nooit eerder. Het was echter een grote wens van Jan Rot zelf, nu hij door een tumor in maag en darmen niet lang meer te leven heeft. Hij sprak met Philip Freriks over zijn wens en die streek over zijn hart. Ook in 2012 belandde Jan Rot overigens in de finaleweek en schopte hij het zelfs tot de finale. Die verloor hij van Arjen Lubach. Dat de muzikant al weer vier afleveringen te zien is – maandag hield hij slechts twee seconden over – kan Rot zelf overigens prima relativeren. „Maar”, weet hij ook over relatief eenvoudige vragen, „het moet wel uit je mondje komen.”



Jan Rot in twee truien in De Slimste Mens

Jan Rot verscheen gisteren met twee truien – zijn handen er vaak onder – in de bekende Slimste Mens-stoelen. „Jan heeft het door zijn ziekte koud”, legde Philip Freriks uit. „Je hebt ook een warmhoud-kussentje hè?” Jan Rot: „Ik heb vandaag wederom geen goeie dag, fysiek. Alles in mijn lijf zegt ‘man, ga toch in bed liggen’. Maar mijn hoofd zegt ‘néé!’, ik vind dit leuk.” „En dat nemen ze je niet af”, vulde Freriks nog aan. Weet Rot een antwoord niet, geen nood. Dan verschuilt hij zich lachend ‘achter mijn chemisch brein’, dat soms even niet meewerkt door de chemokuren die hij onderging.

Ziek en koud of niet, Jan Rot leek gisteravond hard op weg de slimste mens van de dag te worden. Onderweg wist Rot de tweede Nederlandse artiest te noemen die op nummer 1 in de Top 2000 kwam (Danny Vera). Gelijk zong hij nog even zijn ‘hertaling’ van Vera’s Rollercoaster. „Zie ons gaan, op de achtbaan van ons leven ja. Met z’n hoogste punt en diepste dalen van ons menselijk bestaan. En ik zal gaan, op m’n kop desnoods, ik kan het aan. Alle grenzen aan een mens voorbij, want ik weet: jij bent bij mij.” Metro schreef al eerder over het lied:



Een heel emotioneel moment in Op1: Jan Rot zong zijn versie van Rollercoaster van Danny Vera. https://t.co/z0uHQ1nL6r — Metro (@Metro) August 3, 2021

Frank Heinen de slimste van de dag

Frank Heinen presteerde gisteravond op de valreep het beste en stroomde direct door naar vanavond. Zoals gezegd leek die eer voor Jan Rot weggelegd na de dagelijkse Slimste Mens-slotvraag. In Het Collectieve Geheugen moeten bij een videofragment vijf goede trefwoorden worden gezocht. Jan Rot kreeg een fragment van een film te zien en lepelde moeiteloos ‘Carice van Houten, Zwartboek, Paul Verhoeven, Gouden Kalf en Tweede Wereldoorlog’ op. Met de vijf goede antwoorden harkte hij zo de maximale 150 seconden binnen. Frank Heinen blijkt echter een geduchte tegenstander. De schrijver / journalist wekte eerder bewondering door met 663 seconden de allerhoogste score van De Slimste Mens ooit te behalen. Heinen ging Jan Rot op het allerlaatste moment voorbij, maar ‘de man met de wens’ was vervolgens in het slotstuk te sterk voor radio-verslaggever Wouter Bouwman.

Veel kijkers vinden het maar wat mooi dat Jan Rot nog altijd in De Slimste Mens zit. Zij overladen hem werkelijk met liefde en complimenten. Iets wat Rot bijzonder waardeert, gaf hij in interviews al aan. Enkele voorbeelden op sociale media:



Vol bewondering voor Jan Rot ( slimste mens). Hoop dat hij er overmorgen weer bij is. — MiekeNijboer (@MiekeNijboer) January 19, 2022



Goed volhouden Jan Rot ,hoop dat jij wint ! Sterkte 💪👍🏻 https://t.co/njCwrGgv5I — Els Klatten-bons (@bons_els) January 18, 2022



Ik zie opmerkingen dat sommige vragen speciaal bij Jan Rot uitkomen en dat hij daarom telkens zo goed is. Vergeet echter niet dat hij zonder chemobrein al een keer 2de is geworden, hij weet gewoon heel veel. #deslimstemens — mz (@mz74423001) January 18, 2022



Gefeliciteerd @janrot, weer door naar de volgende ronde; dat doe je toch maar mooi met je chemobrein. Op naar #DeSlimsteMens — Paula Steenwinkel 📗 (@PSteenwinkel) January 18, 2022



Bewonderenswaardige winnaarsmentaliteit @janrot bij @DeslimstemensNL in alle opzichten 🙏 — Dick Visscher (@DickVisscher) January 18, 2022



Vanavond schuift filmregisseur Johan Nijenhuis in De Slimste Mens aan, morgen is de terugkeer van Telegraaf-journalist Martin Visser. Vrijdag, op de finale-avond, zien we de allerbeste deelnemer van dit seizoen tot nu toe, acteur Jacob Derwig.

