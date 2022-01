Programma als Joling en de Buitenlanders kan niet meer anno 2022? ‘Mag er niet over praten van RTL’

Gerard Joling was ruim een jaar bezig met een nieuw programma, genaamd Joling en de Buitenlanders. Een programma dat uiteindelijk in de ijskast belandde. Waarom? Volgens zender RTL zorgt het racismedebat ervoor dat dit soort programma’s anno 2022 niet meer kunnen. Joling, die bekend staat om zijn rechtse anti-islam-uitspraken, mag er zelfs niet meer over praten.

Anti-islam-uitspraken zorgden in Nederland al eerder voor de nodige commotie. En het lijkt erop dat men tegenwoordig niet alles zomaar op televisie mag zeggen. Gerard Joling neemt geen blad voor de mond als hij zijn mening verkondigt. En daar horen vaak ook kritische uitspraken bij, over de islam.

Joling en de Buitenlanders in de ijskast

Om die reden leek een programma als Joling en de Buitenlanders een goed idee, dachten de makers. In het programma gaat de zanger op bezoek bij mensen uit andere culturen. De opnames zouden ruim een jaar geduurd hebben, maar een uitzending komt er toch niet. Want racisme, religie en discriminatie kregen de afgelopen tijd toch een andere benadering. In 2020 laaide het racismedebat op, na onder meer de moord op de Amerikaanse George Floyd. Daarom parkeerde RTL 4, de zender achter Joling en de Buitenlanders, het programma.

Volgens Joling waren zijn grappen over dat onderwerp „op de rand”. Begin 2021 bleek dat RTL4 bepaalde uitspraken van Joling uit het programma had geknipt. En aan het einde van 2021 bleek dat het programma toch echt in de ijskast ging.

Gerard Joling moet zwijgen van RTL

Nu vertelt Joling tegen roddelblad Weekend dat hij zijn mond moet houden over het programma. „Daar kan ik niks over zeggen, want RTL heeft mij gevraagd daar niet over te praten. Het is ook nooit afgemaakt, helaas”, aldus de zanger.

Verdere uitspraken doet Joling dan ook niet tegen het blad. Het lijkt er in ieder geval op dat een programma als Joling en de Buitenlanders volgens RTL niet meer van deze tijd is.

Geer en Goor

In het interview met de zanger komt ook conculega Gordon nog ter sprake. En de stille hoop op wellicht een nieuw programma met duo Geer en Goor. Maar daar is Joling duidelijk over. „Nee, dat zit er niet in. Je moet altijd positief zijn. Er is niemand in zijn carrière die kan zeggen: ‘Dit of dat gebeurt nooit’. Maar ik heb er totaal geen behoefte aan. En qua agenda zou het niet eens kunnen.”

Wel benadrukt de zanger dat er altijd een minuscule kans is om zo’n samenwerking weer aan te gaan. Zoals het er nu voorstaat sluit hij het „absoluut” uit. Maar als het over een programma met ouderen, gehandicapten of de medemens gaat, dan wordt het een ander verhaal. Maar Joling benadrukt ook dat dat scenario voorlopig onwaarschijnlijk is. „Ik zit bij RTL, waar ik weer een contract voor een paar jaar heb getekend. En Gordon zit bij SBS6.”