Nieuwe autopsie George Floyd toont verstikking aan

Uit een tweede, onafhankelijke autopsie op het lichaam van George Floyd is volgens Amerikaanse media gebleken dat hij door verstikking om het leven kwam. De autopsie is uitgevoerd in opdracht van de familie van Floyd. De lokale krant Star Tribune meldde de uitkomst als eerste.

In het autopsierapport staat volgens de krant dat Floyd de adem werd ontnomen doordat een agent op zijn rug drukte. Ook ging er niet genoeg bloed naar de hersenen van Floyd door het drukken van een andere agent. De 46-jarige Floyd overleed volgens het rapport al op de plaats waar hij werd aangehouden en niet in het ziekenhuis, wat eerder werd verondersteld.

Grote protesten

Floyd overleed vorige week maandag nadat een agent meer dan zes minuten zijn knie op de nek van Floyd hield. Ook andere agenten hielden de man gedurende deze tijd beet. Omstanders filmden het incident en vroegen de agenten Floyd los te laten. Hij zei zelf dat hij geen adem kreeg.

Zijn dood is de oorzaak van grote protesten tegen politiegeweld en racisme door de hele VS. Ook op andere plekken in de wereld wordt geprotesteerd, waaronder in Amsterdam.

Bij de arrestatie waren vier agenten betrokken, maar vooralsnog is alleen de man die met zijn knie op Floyd zat gearresteerd en aangeklaagd. Terrence Floyd hoopt dat alle betrokken agenten worden vervolgd. „Ze zijn allemaal verantwoordelijk. Meerdere agenten hielden hem vast, waardoor hij niet kon bewegen.”

‘Geweld moet niet overstemmen’

Terrence Floyd, de broer van George Floyd is bang dat het geweld van de laatste dagen de boodschap van de protesten en de herinnering aan zijn overleden broer overschaduwt, zegt hij in een interview met ABC News. „Het is goed om boos te zijn, maar gebruik die woede voor positieve dingen”, aldus Floyd. „Want we hebben deze weg al eens bewandeld. Uit woede je eigen stad kapotmaken is niet wat mijn broer zou willen. Het is goed om gerechtigheid te eisen, maar kanaliseer je woede op een andere manier.”

Floyd is tijdens het interview zichtbaar geëmotioneerd als hij over zijn broer praat. „Hij was een zachtaardige reus. Hij stond bekend om zijn positiviteit en motivatie. Zo moet hij ook worden herinnerd.”

Obama uit kritiek

De voormalige Amerikaanse president Barack Obama heeft felle kritiek geuit op de gewelddadige rellen. Ook adviseert hij betogers om duidelijke eisen te stellen en verandering af te dwingen via de lokale politiek. Obama schrijft in een opiniestuk op de website Medium dat veel mensen zich afvragen hoe ze echte veranderingen kunnen afdwingen.

De oud-president roept mensen op zich niet blind te staren op wie er in het Witte Huis zit. Hij zegt dat juist de lokale politiek veel invloed heeft op de politie. Zo benoemen burgemeesters de politiechefs en zijn het aanklagers die besluiten of agenten worden vervolgd na wangedrag. Obama zegt het enorm oneens te zijn met mensen die beweren dat stemmen zinloos is. Hij noemt demonstreren een middel om aandacht te vragen voor onrecht, maar het is volgens hem ook belangrijk om te stemmen op politici die daadwerkelijk willen hervormen.

Specifieke eisen

Het is volgens de oud-president ook belangrijk dat betogers specifieke eisen stellen. Als demonstranten een duidelijke agenda hebben, zou het voor de autoriteiten lastiger zijn om weg te komen met symboolpolitiek.

De Democraat heeft verder geen goed woord over voor de „kleine minderheid” van demonstranten die overgaat tot geweld. „Of ze nou echt boos zijn of gewoon opportunistisch, ze brengen onschuldige mensen in gevaar”, schrijft Obama.

Hij benadrukt dat gewelddadige rellen juist buurten treffen waar het toch al ontbreekt aan van alles. „Ik zag vandaag een interview met oudere zwarte dame die in tranen was omdat de enige supermarkt in haar buurt was vernield.”

