Lale Gül geprezen en bedreigd om haar boek: ‘Raad niemand aan over de Islam te schrijven’

Schrijfster Lale Gül werd door Elsevier Weekblad uitgeroepen tot Nederlander van het jaar. Ze schoof gisteravond aan bij Op1 om over haar eretitel te praten. Haar boek Ik Ga Leven waarin ze zich kritisch uitliet over de Islam werd veel geprezen en bekroond, maar kostte haar ook een hoop.

Aan het begin van de uitzending komt de vaccinatieplicht van Oosterijk op tafel. Gül reageert daarop: „Ik ben volbloed liberaal, dus ik krijg hier heel veel jeuk van. Ik zou hier nooit mijn steun voor uitspreken. Ik vind het ook verbazingwekkend dat juist liberale partijen het hardst schreeuwen om zo’n plicht.”

Zelf twijfelde Gül lang over haar vaccinatie, die ze inmiddels wel heeft gehad. „Ik ben allergisch voor drang, dus het ging bij mij om het principe. Maar zonder QR-code kan ik nergens heen.”



EW roept schrijfster @AmsterdamLale uit tot de Nederlander van het Jaar 2021. Haar boek 'Ik ga leven' is een bestseller, maar Gül werd het afgelopen jaar zwaar bedreigd vanwege haar uitlatingen in het boek en de media. https://t.co/1LjwPscX2N pic.twitter.com/TF1P3NKUTk — EW (@ewmagazinenl) December 8, 2021

Lale Gül benoemt tot Nederlander van het jaar

Elsevier Weekblad riep haar uit tot Nederlander van het jaar. Een eretitel geïnspireerd op het bekende Time Magazine. Grote namen als koningin Beatrix en Ayaan Hirsi Ali gingen Gül voor. „Omdat ze het lef had om een grensverleggend boek te schrijven waarmee ze een voorbeeld werd voor onderdrukte jonge moslims”, schreef het blad. Haar boek Ik Ga Leven maakte heel wat los. En won onlangs ook de NS Publieksprijs 2021.

Zelf groeide Gül op in een streng Islamitisch gezin. Maar door haar boek werd ze verstoten door haar familie, werd ze bedreigingd en overwoog ze nooit meer over religie te schrijven. Maar ze verkocht ondanks dat 230.000 exemplaren. Er volgt een film en het boek werd internationaal vertaald. Tot slot ontving ze een persoonlijk bericht van actrice Sarah Jessica Parker of ze het boek asjeblieft mocht lezen. Dat laatste ziet Gül als een groot hoogtepunt in haar carrière.



Lale Gül lijkt gegijzeld te (gaan) worden door links en ze wekt de indruk daar aan toe te geven. Zonde, weer een vrije geest door de indirecte veroorzakers volledig kaltgestellt #Op1 — Guido den Aantrekker (@GdenAantrekker) December 9, 2021

Kritiek op de Islam in boek

Bedreiging kreeg Gül dagelijks. „Het klinkt raar, maar het went.” Ze maakt een bruggetje naar haar woorden over Erica Meiland. Gül nam het namelijk op voor Meiland die zich kritisch uitsprak over de Islam. „Als je mijn inbox zag, de gemiddelde persoon zou dan verhuizen uit dit land. Ik moet er toch maar gewoon mee omgaan.”

Gül sprak een tijd geleden uit nooit meer over de Islam te schrijven. Presentatrice Welmoed Sijtsma vraagt of ze daar nog steeds zo over denkt. „Ik zou het echt niemand aanraden. Ik weet niet of ik dat zelf nog een keer zou doen. In ieder geval milder.” Maar het blijkt een onderwerp waar Gül ook moeilijk over kan zwijgen. „Je kan het dus ook niet echt laten”, reageert presentator Jort Kelder. „Het is iets wat me bezighoudt”, antwoordt ze.



Dan is dit boek ook niets voor jou, want Lale Gül is voor vrijheid van meningsuiting. — Elisabeth 950 (@Elisabe80301574) December 9, 2021



And again….ik blijf dat ook intens raar vinden. Deze Lale Gül, mag dus in haar boek alles zeggen. Maar als een nederlander dat zegt……😳🙄 https://t.co/PeyGPfOBZ4 — Becky Bloomfield (@Bloomfield33) December 10, 2021

Lale Gül krijgt veel steun uit rechtse hoek

Elsevier Weekblad kun je bestempelen als conservatief-liberaal, oftewel met een rechts karakter. Gül krijgt veel steun en lof uit de rechtse hoek. Ook Geert Wilders prees haar boek en lef. „Blij mee?”, vraagt Kelder aan de schrijfster. „Het probleem met recht is dat wij seculiere allochtonen, wij delen dezelfde zorgen als rechts. Alleen de oplossingen die zij aandragen daar heb ik niks mee. Het is altijd ordinair en onder de gordel.” Ze valt ook over uitspraken van Thierry Baudet, die claimde dat Nederlanders blank zijn. „Rechts daar kan ik geen steun in vinden.”

