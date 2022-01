Winkels en horeca morgen open uit protest, in Valkenburg zit men al op het terras

Winkeliers en horecaondernemers trekken aan de bel. De persconferentie staat voor de deur en op Twitter gonst het „dat Nederland open moet”. Sommige Burgemeesters geven in hun gemeente detailhandel en horeca toestemming om zaterdag de deuren te openen. En in Valkenburg zit men vandaag al op het terras.

Protest of zelfs verzet noemen sommigen het. Winkeliers en horecaondernemers zijn het goed beu. In het Limburgse Valkenburg gingen vandaag als de terrassen open. Vanaf 10.00 uur openden de cafés, restaurants en winkels hun deuren. Burgemeester Daan Prevoo gaf daar toestemming voor. Hij ziet het openen van de horeca als een demonstratie en dat is een grondrecht.



Het begin van een drukke dag in Valkenburg… pic.twitter.com/q4SBq0C2R8 — r.e.g.i.n.a (@rv_2000) January 14, 2022

Terras open in Valkenburg

De horeca en winkels krijgen toestemming om van 10.00 tot 16.00 uur open te blijven. In Op1 vertelde hij gisteravond dat hij het bij vrijdag houdt en eenzelfde soort actie niet ook op zaterdag toestaat.



Ik wens alle winkeliers, horeca, kappers enz die vandaag hun deuren openen heel veel klanten en plezier! #NederlandGaatOpen #Hemd pic.twitter.com/z4fFCVZVKL — Irene (@IreneHoogenraad) January 14, 2022

Maar niet alleen Prevoo geeft akkoord, vijftien Limburgse Burgemeesters bieden horeca en cultuurinstellingen morgen de ruimte om van 10.00 uur tot 20.00 uur open te gaan. De burgemeesters van onder meer Maastricht, Sittard-Geleen en Heerlen lieten dat weten in een gezamenlijk persbericht. „Op deze manier hebben zij de gelegenheid om een signaal af te geven dat de ernst van hun situatie onderschrijft”, aldus de burgemeesters.

Burgemeesters geven toestemming protest horeca en winkels

Wel moeten verschillende coronamaatregelen worden gehandhaafd. Waaronder de 1,5-meter afstand, mondkapjes en het controleren van QR-codes. „Wij vertrouwen hierbij op de eigen verantwoordelijkheid van onze ondernemers, inwoners en bezoekers.” Op deze regels wordt dan ook gecontroleerd.

Ook uit andere gemeenten in het land klinkt dit soort geluid. Zaterdag ziet men het een en ander door de vingers als demonstratie tegen de strenge lockdown. Ook ondernemers in onder meer Alblasserdam, Ommen, Zwolle, Utrecht en Breda gooien de deuren open. KHN-voorzitter Robèr Willemsen meldt dat ondernemers uit het hele land dit overwegen.



Persconferentie

Gisteren werd bekend dat de horeca waarschijnlijk nog dichtblijft na de persconferentie van vanavond. En daar was lang niet iedereen tevreden mee. De voorzitters van de veiligheidsregio’s hebben in het zogenoemde Veiligheidsberaad met elkaar afgesproken dat het naleven van de coronaregels het uitgangspunt blijft.



Ruim twee keer zo’n grote bijdrage aan het BBP dan landbouw, bosbouw en visserij. Oh ja, en los daarvan, zonder muziek, literatuur, beeldende en andere kunsten is het leven geen leven maar bestaan. Maar verder: lekker gewerkt, pikken! #RutteIV #meervanhetzelfde https://t.co/MP1o2k8ltc — Claudia de Breij (@claudiadebreij) January 13, 2022



