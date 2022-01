Kijkers verdeeld over uitspraken Paul de Leeuw VI Vandaag: van ‘geweldig’ tot ‘cancelen’

Paul de Leeuw schoof gisteren aan bij VI Vandaag. Samen met Johan Deksen, René van der Gijp en Wilfred Genee besprak De Leeuw het nieuws van de dag. En daar deed hij een aantal uitspraken die niet iedereen kon waarderen. Hoewel de combinatie tussen de VI-mannen en De Leeuw andere kijkers wel bevalt.

In de talkshow worden onder meer de komende versoepelingen besproken. Volgens René van der Gijp kun je met de huidige cijfers de horeca niet dichtlaten. „Je moet nu toch zeggen die horeca open tot vijf, volgende week tot acht en die week daarop tot elf.”

De Leeuw legt uit dat hij het asociaal vindt, wat er gebeurt met de persconferenties. „Ik vind het zo asociaal om op vrijdag een persconferentie te doen”, vertelt hij. „Doe het op maandag of dinsdag, zodat de mensen dit weekend open kunnen.” Want volgens hem kunnen horeca en theaters zich nooit voorbereiden op een mogelijke opening.



Paul de Leeuw was wat mij betreft de beste gast tot nu toe in #VIVandaag — Kay Bessels (@KayBessels) January 13, 2022



Eerlijk Paul de Leeuw past geweldig bij Renee, Genee, en Derksen #VIVandaag — Armando de Jonge (@armandodejonge) January 14, 2022

Johan Derksen en Paul de Leeuw zijn het eens bij VI Vandaag

De Leeuw spreekt zich ook uit over het coronabeleid. Hij belicht het belang van de cultuursector en hij vindt dat het kabinet de Nederlanders weer „hoop en kansen” moet bieden. Volgens hem hebben de restaurants het inmiddels „perfect geregeld”. Maar ligt het probleem bij het feit dat Nederlanders niet doen wat een ander zegt. Daarbij wijst hij op het feit dat sommige horeca-eigenaren geen QR-code of vaccinatiebewijs willen vragen.

Johan Derksen en De Leeuw lijken het met elkaar eens, ze kijken op van het feit dat mensen de huidige tijd met een dictatuur vergelijken. „Ik wil gewoon eten in een restaurant en daar ben ik voor gevaccineerd. Niet gevaccineerd, dan gaat dat niet door. Dat is geen dictatuur, dat is het spel.”



Paul de leeuw "ik wil kunnen eten in een restaurant, daarvoor ben ik gevaccineerd". Ook niet voor de gezondheid dus. #VIVandaag — QB (@QB_tweet) January 13, 2022

Kijkers verdeeld over uitspraken De Leeuw

Volgens De Leeuw is Rutte niet streng genoeg. „Hij wil iedereen te vriend houden.” Hij heeft wel vertrouwen in nieuwe minister van Volksgezondheid, Ernst Kuipers. Maar daar zijn Van der Gijp en Derksen het niet mee eens. Volgens Derksen is Kuipers „uit pure geiligheid” op deze positie terecht gekomen. En Van der Gijp vindt Kuipers „zo ijdel”.

Het kijkerspubliek, dat bestond uit 880.000 mensen, lijkt verdeeld de verschijning van De Leeuw bij VI Vandaag. Waar de één de VI-mannen en De Leeuw een goede combinatie vindt, vallen anderen over de vaccinatie-uitspraken van de presentator.



Sumoworstelaar Paul de Leeuw de coronamaatregelen in New York laten duiden en een Russische danseres de zielenroerselen van Putin. Heel bijzonder. #VIVandaag — Robert Paling (@PalingRobert) January 14, 2022



Zit #VIVandaag te kijken… Paul de Leeuw… Wat een ongelofelijke zak aardappelen is die man toch. Hij kan nog niet één genuanceerd voorbeeld volgen, maar heeft wel overal een mening klaar staan alsof zijn mening de waarheid vertegenwoordigd. Verschrikkelijk. — Manitou Jansen (@ManiPiedro) January 13, 2022



Ook al ben ik het niet met z’n opvatting eens mbt de gouden koets, Paul de leeuw is een prima aanvulling voor VIV. #VIVandaag — Baffie (@Baffie17) January 13, 2022



Hij is al jaren niet meer de lollige Paul de Leeuw. Karikatuur van zichzelf. Jammer hoor. https://t.co/Tp3wi2krtb — Aad van der Sande (@AadvdSande) January 14, 2022

Weglachen van reactie Jevgenija Parachina

Sommige kijkers vallen ook over de reactie van Genee, Van der Gijp, De Leeuw en Derksen op het verhaal van Jevgenija Parachina. Zij probeert in de uitzending de situatie in Rusland te duiden en uit te leggen waarom zij Putin geen dictator vindt. Volgens haar is het beeld van Rusland niet altijd in lijn met de realiteit. Maar de heren aan tafel lachen haar reactie weg en lijken deze niet al te serieus te nemen. Tot ergernis van sommige kijkers.



Moest gisteren al aan jou denken toen ik het zeg. Deze mevrouw heeft zeker een punt. En Paul de Leeuw zei nog dat de NAVO nooit een agressor is. Wat een farce onze informatievoorziening. https://t.co/tpsPdj5FT9 — Leone (@LeonSaler) January 14, 2022



De danseres: ‘Als wij heel erg terug gaan kijken naar Krim’.

Paul de Leeuw: ‘De NAVO is niet de agressor’.

De danseres: ‘Is Rutte een dictator?’

Genee: ‘We gaan naar de reclame, tot zo!’ Stop deze ‘talkshow’. Dit is belachelijk.#VIVandaag — Captain Cat (@captncd) January 13, 2022

Wil je de hele uitzending van VI Vandaag bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.