Gerard Joling loopt 538-studio uit na vragen over terugkeer Geer en Goor

Zanger Gerard Joling verscheen gisteren onverwacht in de studio van Radio 538. Zijn radio-optreden was alleen niet lang. Toen presentator Frank Dane vroeg naar eventuele terugkeer van tv-duo Geer en Goor en de daarbij behorende haat-liefde relatie met Gordon, liep Joling de studio uit.

Overwacht was de binnenkomst van Joling, want hij stond niet op het programma bij Radio 538. Hij had eerder een interview bij Radio Veronica, die in hetzelfde gebouw zitten als Radio 538. „Ik zit al in de agenda te kijken. Gerard Joling? Die hebben we toch helemaal niet uitgenodigd”, zegt Dane.

Gerard Joling bij Radio 538 in de studio

„Als jullie kunnen praten over het boek van Dries Roelvink, moet ik zeker langskomen. Want dan stort het natuurlijk helemaal in”, grapt Joling. Tot hilariteit van de rest van de studio. Een paar typische Joling-opmerkingen vliegen al over en weer.

Ook de huidige coronaperikelen worden nog even met de zanger besproken. Hij wordt naar eigen zeggen behoorlijk moe van de pandemie. „Ik ben het meest boos over dat de politiek de praktijk niet kent. Het roept maar en het doet maar.” Volgens Joling zouden de beleidmakers eens een week mee moeten lopen met medewerkers uit de horeca- en evenementenbranche. „Aan de andere kant, mensen zullen me vervloeken, maar ik ben ook voor de Oostenrijkse variant.” Daarmee bedoelt Joling het 2G-beleid dat momenteel in dat land geldt. Presentator Dane vindt dat onzin. „Ik ben voor de Jack van Gelder-variant. We moeten ermee gaan leren leven.”

Terugkeer van Geer en Goor

Dan maakt de presentator een bruggetje naar Gordon. Die Joling „gelukkig al anderhalf jaar” niet meer heeft gezien. „En dat betekent ook voor mij dat er heel veel rust is in de tent”, vertelt de zanger. Al snel hint Dane op een eventuele samenwerking. „Het gaat weer gebeuren tussen jullie twee.” Wat Joling daarna snel ontkracht. Hoewel hij wel soms „zeg nooit, nooit”, uitspreekt. „Mocht ik het ooit gaan doen, en dat is niet een open deur, want ik heb er helemaal geen behoefte aan op dit moment, dan moet het misschien iets zijn met een goed doel.”

Zelf spreekt Joling uit dat hij Gordon, na al die tijd, niet echt gemist heeft. Dan grapt de studio over een aantal bedragen die de zanger hiervoor zou vragen. „Als ik het doe, gaat het sowieso niet om het geld.” Dane schets een scenario over „een miljoen voor acht afleveringen en het Ouderenfonds doet mee”. Joling reageert dat hij daar zeker over „wil praten”.

Frank Dane belt Gordon op

Dan oppert Dane om spontaan Gordon te bellen, iets wat Joling overduidelijk niet ziet zitten. „Daar heb ik helemaal geen behoefte aan.” Maar Dane blijft aandringen en voordat Joling het weet gaat de telefoon over. „Weg hoor”, zegt de zanger lachend terwijl hij opstaat.

Joling moet naar eigen zeggen nog even langs bij 100% NL en verlaat onder gelach de studio. Het telefoontje springt uiteindelijk over op de voicemail van Gordon, waarna Joling wijselijk zijn mond houdt.