Coronacijfers: aantal boosterprikken daalt, besmettingen stijgen

Mensen halen minder boosterprikken. De prikpiek lijkt namelijk voorbij, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vandaag. Maar er dalen meer corona aantallen. Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten, ic-patiënten en corona sterfgevallen dalen eveneens en waren sinds tijden niet zo laag. Alleen het aantal positieve geteste mensen en daarmee dus het aantal besmettingen zit in een piek.

Vorige week haalden iets meer dan 1,1 miljoen mensen een boostervaccin. De week daarvoor waren dit er nog 1,9 miljoen en die week daarvoor 1,6 miljoen. Het aantal gezette boosterprikken per week daalt volgens het RIVM.

Daling van boosterprikken en ziekenhuisopnames

Maar dat is niet het enige wat daalt. Ook het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen staat vandaag op minder dan 1200. En dat is het laagste aantal ziekenhuisopnames sinds eind oktober. In totaal liggen nu 1185 mensen in het ziekenhuis met het coronavirus. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de ic’s liggen momenteel 302 coronapatiënten en ook die aantallen nemen per dag af. Vergeleken met één maand geleden is dat aantal meer dan gehalveerd. Ook op de verpleegafdelingen loopt de teller af. Er liggen nu 883 coronapatiënten op die afdelingen. Het laagste aantal in maanden. Ook de instroomcijfers van nieuwe patiënten zijn in maanden niet zo laag geweest.

Dalende sterfcijfers, stijgende besmettingscijfers

Daarnaast daalt ook het aantal sterfgevallen. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat tien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. In de afgelopen zeven dagen zijn 63 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld negen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 22 oktober.

Daartegenover staat dat het aantal positieve coronatesten piekt. De afgelopen weken waren deze aantallen enorm hoog, maar daar is niks van te zien in de ziekenhuizen. De omikron-variant is minder ziekmakend en heeft dus minder heftige gevolgen.

Positieve coronatests

Tussen gisteren en vandaag werden 31.426 positieve coronatests geregistreerd. Door een technische storing zijn niet alle meldingen van besmettingen binnengekomen. Het werkelijke aantal was dus hoger. In de afgelopen zeven dagen registreerde het RIVM 242.961 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 34.709 nieuwe gevallen per dag. Ondanks de storing is dat een nieuw record. Het gemiddelde stijgt voor de 21e dag op rij.

De meeste positieve getallen waren in Amsterdam (2526), gevolgd door Rotterdam (1734), Utrecht (965), Den Haag (881) en Tilburg (710). Op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

Vaccinatie bij kinderen

Vanaf vandaag kunnen ouders een brief op de mat krijgen voor de vaccinatie van kinderen van 5 tot en met 11 jaar. Uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van de NOS, blijk dat bijna vier op de tien ouders hun kind niet wil laten inenten tegen corona. 14 procent van de ondervraagden twijfelt.

16 procent van de ondervraagden weet zeker dat zij hun kind wel laten inenten en 19 procent noemt dit waarschijnlijk. Van alle Nederlanders vindt 37 procent dat ook kinderen moeten worden geprikt, terwijl dat vorige maand de helft was.