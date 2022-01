Oud-The Voice-kandidaten bij Beau: ‘Ali B maakte intimiderende opmerkingen richting mijn zusje van 15’

Dat er rond The Voice of Holland veel mis is, weten we inmiddels. Er komen steeds meer dingen naar boven, nu ook oud-kandidaten zich melden met verhalen. Zo ook gisteren, bij Beau. Twee vrouwen schoven aan om te vertellen over hun ervaringen met en bij het programma. En nu blijkt dat coach Ali B harde taal tegen jonge meisjes niet schuwt.

Nienke Wijnhoven, die in seizoen acht in 2017/2018 meedeed aan The Voice of Holland, vertelde over een situatie met Ali B, waartegen aangifte is gedaan. Haar situatie ging dan wel niet over seksueel gedrag, maar toont wel het misbruik van de machtspositie aan. Dat komt mede omdat Ali B een platenlabel heeft en The Voice-kandidaten vaak beginnende artiesten zijn. „Hij is zakelijk gezien superslim bezig en iedereen vindt het interessant”, vertelt Wijnhoven.

Intimiderende opmerking Ali B

We gaan even terug in de tijd, naar seizoen negen van The Voice. Wijnhoven was aanwezig bij de liveshows en nam haar zusje mee, destijds 15 jaar oud. Er was een soort afterparty en alle finalisten gingen terug naar het hotel waar Wijnhoven en haar zusje ook verbleven. „Toen maakte Ali B opeens een opmerking richting mij, over dat ik ‘die onzekere’ was. Toen zei mijn zusje, die heeft iets meer pit dan ik: ‘Waar bemoei jij je mee? We hebben het nu toch gewoon gezellig?'” Daar was de coach klaarblijkelijk niet van gediend. „Toen zei Ali tegen mijn zusje, die toen 15 was: ‘Jij moet gewoon je fucking bek houden, kutwijf’.” Wijnhoven neemt het zichzelf ook kwalijk dat ze destijds niet voor haar zusje opkwam.

Het valt even stil in de Beau-studio, de opmerking moet indalen. Dan vraagt Kees van der Spek, ook aanwezig in de studio: „Dat zei hij niet als grap?” Maar zelfs áls het een grap was, is het „stuitend, tegen een meisje van 15″, zegt Beau van Erven Dorens. Wijnhoven gaat verder dat dit weliswaar geen seksuele situatie is, maar dat zij als toenmalig kandidaat Ali wel ‘te vriend’ wilde houden. „Ik ging het bagatelliseren richting mijn zusje: ‘Komt goed, morgen is er weer een nieuwe dag, het is Ali, hij zal wel gedronken hebben’.”

Na die opmerking gooide het zusje van Wijnhoven Ali uit haar playlist: „Ali is afgeschreven bij haar.” Inmiddels is aangifte gedaan tegen Ali B. De rapper zelf ontkent alle aantijgingen.



Oud #TVOH kandidaat Nienke schrok zich kapot van intimiderende opmerkingen Ali B tegen haar zusje van 15. https://t.co/2fLGmDwbJj — BEAU (@BeauRTL) January 17, 2022

