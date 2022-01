M-kijkers storen zich aan ‘prinsessengedrag’ Sanne Wallis de Vries: ‘Verwend’ en ‘hysterisch’

Theatermaakster Sanne Wallis de Vries schoof gisteren vlak na de persconferentie aan bij talkshow M. Daar sprak ze over de aankomende versoepelingen en wat dit voor de cultuursector betekent. Wallis de Vries uitte haar ongenoegen over de nieuwe regels, want volgens haar kunnen theaters hier niks mee. Tot grote irritatie van veel M-kijkers, die haar televisie-optreden associeren met „prinsessengedrag”.

Premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers vertelden ons gisteren in de persconferentie over de aankomende versoepelingen. Onder meer de horeca en cultuursector mogen weer open, tot 22.00 uur.

Sanne Wallis de Vries niet tevreden met versoepelingen theater

Wallis de Vries organiseerde vorige week nog een protestactie voor theaters in Nederland onder de noemer Kapsalon Theater. En een tijdje terug pleitte ze aan tafel bij Jinek voor de inzet van de coronapas. Daar vertelde zij dat men „even mee moest doen om saamhorig te zijn”. Ze keerde zich daar toen fel tegen juriste Raisa Blommestijn, die zich hardop uitsprak tegen het coronabeleid.



Wat een gejammer Het is nog niet goed. In zorg in onderwijs is men al twee jaar creatief! dat kunnen theaters ook..#DitIsM — Angelique (@engel124) January 25, 2022

Het optreden van Wallis de Vries bij M stoort heel wat kijkers. Want aan tafel vertelt ze dat de sluitingstijd van 22.00 uur en de 1,5 meter-regel voor de cultuur niet werken. „Alles is versoepeld behalve theater”, zegt ze. Volgens haar blijven de meeste theaters dicht onder deze maatregelen.



Dat eeeeeeeuwige gejank van Sanne Wallis. Zou ze zich er van bewust zijn dat er met haar betoog meer kapot maakt voor de cultuursector dan dat ze goed doet? #DitIsM — Michael  (@MichMich) January 25, 2022

Versoepelingen in cultuursector

22.00 uur is volgens de theatermaakster te vroeg. Voornamelijk voor grote producties. En door de 1,5 meter-regel kunnen theaters één derde van de capaciteit gebruiken. „En dat is te weinig.”



Geef Sanne ff een snorkel voor ze verdrinkt in haar eigen verdriet. #sannewallis #ditisM — Ruud (@RuudvderVelden) January 25, 2022

Volgens Wallis de Vries is er namelijk ook nog een verschil tussen een theater en een café. Want theatervoorstellingen zijn volgens haar tijdsgebonden. „Als je in een café zit, kun je zeggen ‘we doen één pilsje’.” Volgens de theatermaakster werkt dat voor theaters toch echt anders.



Ik gun @SanneWallis een permanente lockdown. Word hoog tijd dat de cultuursector een betere pleitbezorger op de buis brengt. #DitIsM — Wim Zee (@zeeschilder) January 25, 2022



Sanne denk nou eens in oplossingen, doe wat wél kan. Begin gewoon om 19.00, geen pauze. #DitIsM minder publiek maar meer voorstellingen. — Ellemarie Wardenaar (@EllemarieWardnr) January 25, 2022

Bij M: ‘Ik ga niet spelen’

Vandaag gaat Wallis de Vries samen met collega Diederik Ebbinge om tafel met staatsecretaris Gunay Uslu van cultuur. „Te laat”, volgens de theatermaakster. „Want het is na het debat.” Daarmee bedoelt Wallis de Vries het coronadebat dat vandaag de hele dag plaatsvindt.



Gisteren zag ik theater mensen die ontzettend blij waren dat theaters tot 22.00 uur open mogen. Wallis de Vries representeert dus zeker niet de branche. Ik vind dat fijn om te onthouden.#ditisM — Berthold Wennink (@BertholdWennink) January 25, 2022

Later in de uitzending komt een plan voor de lange termijn ter sprake. Wallis de Vries vertelt dat er over zes weken wederom een weegmoment komt. „Dan is mijn toernee trouwens voorbij. Dit was het trouwens, dit was mijn toernee. Ik ben nu gestopt, bij deze. Ik ga niet spelen, want er komen te weinig mensen. Even een momentje jongens.”



Dat snap ik niet, dat theaters hun publiek niet bereikt als ze vroeger beginnen. Is het publiek dat schreeuwt om een voorstelling dan zo rigide dat ze niet iets meer moeite doen om de voorstelling bij te wonen? Onbegrijpelijk en #suf #DitIsM — Caroline van Leuven (@vanleuven) January 25, 2022



Sanne Wallis de Vries bij #ditisM : "je kunt niet zeggen, wees maar een beetje creatief, we zijn niet allemaal creatief". Goede reclame voor de cultuursector! 🤣🤣 — Frank van Lith (@FrankvanLith2) January 25, 2022

‘Theaters hebben boel op orde’

Volgens Wallis de Vries hebben de theaters de boel qua handhaving en maatregelen keurig op orde. „Het slaat nergens op. Ik begrijp er geen reet van wat de regering in dit land belangrijk vindt.”



Bij Sanne Wallis de Vries draait het leven vooral om Sanne Wallis de Vries in het theater.#ditism — Sander (@ossoander) January 25, 2022



Zou ik eerder absoluut kaartjes hebben gekocht voor een voorstelling van @SanneWallis, dat gaat nu dus niet meer gebeuren. Got, wat zit díe te drammen. Ze doet me denken aan een oververmoeide, jengelende peuter die gewoon naar bed moet. #ditisM #versoepelingen — Anne 💉🥳 (@BlankePit) January 25, 2022

Wil je de hele uitzending van M bekijken? De aflevering van gisteravond vind je hier.