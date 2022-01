Nieuwe coronamaatregelen: horeca en cultuursector vandaag open, run op de bios

Na de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen op de persconferentie van gisteravond, mag en kan er vandaag weer van alles. Cafés en restaurants mogen weer gasten ontvangen, en ook bioscopen, theaters, musea, casino’s, dierentuinen en pretparken mogen de deuren weer openen.

Voor scholen geldt dat alleen leerlingen die klachten hebben of positief zijn getest moeten thuisblijven, de rest van de klas mag gewoon naar school. Leerlingen wordt wel geadviseerd twee keer per week een thuistest te doen, zo meldden premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers gisteravond tijdens de corona-persconferentie.

Voorwaarden bij nieuwe coronamaatregelen

Op veel plekken gelden voorwaarden voor heropening. Zo is een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar in de horeca, theaters en concertzalen, musea, binnensportlocaties, bioscopen, dierentuinen, pretparken, sauna’s en casino’s. Ook moeten mensen een mondkapje dragen in het openbaar vervoer en in publieke binnenruimtes zoals winkels en musea. Voor bioscopen, theaters en horeca geldt dat bezoekers hun mondkapje af kunnen doen zodra ze zitten. De poppodia zijn voorzichtig blij tot boos, zoals Paradiso in Amsterdam dat ‘eigenlijk niets met de versoepelde maatregelen kan’. Ook theaters vinden de heropening lastig, omdat een bezetting van een derde van de capaciteit niet of nauwelijks uit kan.

Premier Mark Rutte en zorgminister Ernst Kuipers gaan ervan uit dat bij de nieuwe coronamaatregelen het aantal besmettingen de komende tijd fors zal toenemen. Vandaar dat 1,5 meter afstand houden, handen wassen, ventileren en testen bij klachten nog steeds belangrijke basisregels zijn. Op de website van de Rijksoverheid zijn de nieuwe coronamaatregelen overzichtelijk op een rij gezet.



Een torenhoog aantal besmettingen, veel mensen thuis in isolatie en een stijgend aantal coronapatiënten. Toch zetten we weer een grote stap. Willen we de maatschappij open houden, dan vraagt dat ook van ons allemaal dat we ons aan de maatregelen houden.

👉https://t.co/e4cKwNOxVH pic.twitter.com/TDpTNe83Fp — Ernst Kuipers (@ministerVWS) January 25, 2022

Mensen digitaal in de rij voor de bioscoop

Bioscopen in het hele land zien een run op kaartjes nu de bioscopen vanaf vandaag door de nieuwe coronamaatregelen weer hun deuren weer kunnen openen. Dat bevestigt Boris van der Ham, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Bioscopen en Filmtheaters (NVBF), na berichten over lange digitale wachtrijen. Websites van bioscopen waren overbezet, maar inmiddels weer goed bereikbaar.

Op sociale media verschenen gisteravond foto’s van mensen die in een digitale wachtrij stonden om een filmkaartje te kunnen bemachtigen. In enkele gevallen ging het om een geschatte wachttijd van meer dan 40 minuten en duizenden voorgangers. „We zien inderdaad dat er een enorme run is op kaartjes”, zegt Van der Ham. „Dat begon in de middag al en na de persconferentie werd het nog meer. Mensen hunkeren ernaar om weer naar de film te gaan. Het is heel mooi om te zien dat het publiek ons niet in de steek laat.”



Vanavond de eerste film bij @Pathe! Echt super veel zin in!! Kan nu al zeggen dat ik de bioscoop enorm gemist heb. pic.twitter.com/Mb4hOUQmlT — Tom Balfoort 🇪🇺 🌎 🪐 💉 (@tombalfoort) January 26, 2022

Debat Tweede Kamer over nieuwe coronamaatregelen

De Tweede Kamer debatteert vanmiddag met het kabinet over het pakket aan versoepelingen. Mogelijk laait bij het debat over de nieuwe coronamaatregelen de discussie over het zogeheten coronatoegangsbewijs (CTB) weer op. De coronapas is een belangrijke voorwaarde voor veel van de versoepelingen. Ernst Kuipers zei op de persconferentie dat de toegangspas voorlopig nog nodig zal zijn, of dat nu in de vorm is van 1G, 2G of 3G.

Momenteel geldt het 3G-beleid nog voor de pas, waardoor mensen toegang krijgen tot bijvoorbeeld horeca of cultuur als ze zijn gevaccineerd, genezen of getest. Maar er ligt wetgeving klaar om toegang alleen nog mogelijk te maken voor gevaccineerde of genezen mensen (2G). Sommige partijen, zoals de ChristenUnie of GroenLinks, vinden dat iedereen getest moet worden (1G), ongeacht de vaccinatiestatus. De steun voor het veelbesproken 2G-beleid lijkt inmiddels af te brokkelen, na een onderzoek door de TU Delft. De maatregel zou zeer weinig effect hebben vanwege de besmettelijkere omikronvariant. Verschillende partijen waren tegen het voorstel, omdat het ongevaccineerden teveel zou beperken.