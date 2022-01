Deze versoepelingen heeft Mark Rutte aangekondigd tijdens de persconferentie

Cultuur, horeca: Nederland heeft jullie gemist. Dat zei premier Mark Rutte tijdens de persconferentie vanavond over de coronamaatregelen. Rutte begrijpt dat hij met het versoepelen van de coronamaatregelen een groot risico neemt, maar toch kiest hij ervoor om dit door te zetten.

„We zetten vandaag een grote stap om Nederland van het slot te halen. Dat voelt tegenstrijdig. Volgens het OMT is het verantwoordelijk om bepaalde sectoren open te laten tot 20.00 ‘s avonds. Na wikken en weken gaan we nog iets verder, namelijk tot 22.00 ‘s avonds. We kiezen ervoor om zo min mogelijk uitzonderingen en verschillen te maken. Laten we ervoor zorgen dat Nederland open kan blijven. Volg de regels.”

Persconferentie

Ook de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport noemt het risico van de versoepelingen. Volgens Ernst Kuipers zou „nog langer met veel beperkende maatregelen leven onze gezondheid en samenleving beschadigen.” Ook noemt hij dat er op dit moment dagelijks bijna een half miljoen mensen thuis zit in quarantaine. „We wisten dat de versoepelingen voor fors meer besmettingen zou opleveren. En dat doen ze. Maar er zijn een aantal lichtpuntjes. Bij omikron liggen mensen korter in het ziekenhuis dan bij andere varianten. Er is dus minder zorg nodig.”

Toch noemt de minister wederom het belang van vaccineren. „En volg de basisregels. Ze zijn belangrijker dan ooit te voren.”

Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen vanaf morgen:

Tussen 05:00 ‘s ochtends en 22.00 ‘s avonds kan bijna alles open. Dat betekent dat naast winkels, het onderwijs en sportclubs het ook weer mogelijk is om van kunst en cultuur te genieten. Ook openen de horeca, bioscopen, theaters, musea, concertzalen, dierentuinen en pretparken hun deuren.

Sportwedstrijden buiten eigen clubverband mogen weer en publiek bij alle sportwedstrijden is welkom.

Op doorstroomlocaties, zoals een museum of pretpark, mag 1 bezoeker komen per 5 vierkante meter. Een zitplaats is verplicht in de theaters, net als het dragen van een mondkapje wanneer je door de ruimte loopt om bijvoorbeeld naar de WC te gaan. Er mogen nooit meer dan 1250 mensen bij elkaar komen.

Grote evenementen (met meer dan 1.250 bezoekers) met vaste zitplaats, zijn alleen buiten toegestaan.

Het pakket aan versoepelde coronamaatregelen „geldt in principe voor zes weken, maar over drie weken is er een weegmoment, om te kijken hoe de zaak er dan voorstaat”, aldus Rutte. Hij hoopt dan niet op de rem te hoeven trappen, maar dat is niet uitgesloten.