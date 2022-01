Veel reacties op vaccinatie-kaart Ernst Kuipers, van ‘verademing’ tot ‘leugen’

Zorgminister Ernst Kuipers heeft tijdens de persconferentie van gisteravond met een kaart voor veel reacties gezorgd. Hij toonde een beeld over vaccineren en de boosterprik in verhouding tot ziekenhuisopnames. „Een verademing”, klinkt het veel op sociale media. Maar er zijn ook andere geluiden.

Ernst Kuipers viel niet alleen met zijn kaart op, maar ook met het feit dat hij als eerste het woord nam. Bij eerdere persconferenties over nieuwe coronamaatregelen trapte premier Mark Rutte telkens af. De minister van Volksgezondheid noemde de torenhoge coronabesmettingen gisteravond ‘ons grootste probleem’. „Elke dag zitten er een half miljoen mensen thuis. Dat worden er de komende weken alleen maar meer, want we laten de maatregelen los.” Daarna ging hij over op het belang van vaccineren.

De kaart van Ernst Kuipers

„We houden er rekening mee dat de druk op de zorg weer zal stijgen”, zei Kuipers. „Maar door vaccinaties hebben minder mensen zorg nodig, dan bij eerdere besmettingsgolven. Als je gevaccineerd bent, ben je minder vatbaar voor het virus.” Daarop liet hij een kaart zien, volgens Kuipers ‘een plaatje’. De kaart toont aan dat mensen met een boostervaccinatie nauwelijks in het ziekenhuis belanden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Door het hoge aantal vaccinaties hebben minder mensen zorg nodig dan voorheen. Als je gevaccineerd bent, ben je minder vatbaar voor het virus. Dat is te zien hieronder: in de ziekenhuizen zijn mensen met een booster sterk in de minderheid. Vaccinatie is én blijft dus belangrijk. pic.twitter.com/GC7wCmuHUd — Ernst Kuipers (@ministerVWS) January 25, 2022

Links staat de vaccinatiegraad onder alle 18-plussers in Nederland. Meer dan de helft heeft een booster gehad en zie je in groen. Kuipers: „In het ziekenhuis is de situatie totaal anders. Dat zie je op het rechterplaatje. Daar zijn de mensen met een booster sterk in de minderheid. Als we een plaatje van de intensive cares zouden laten zien, dan is dat nog sterker contrasterend. Daarom is en blijft het belangrijk om je te laten vaccineren en die boost te halen.” Kuipers gaf tijdens de persconferentie ook aan dat dat nog altijd ieders eigen keuze is.

Veel reacties op minister van Volksgezondheid

De duidelijke kaart van minister Ernst Kuipers, van wie gisteren op Twitter een nogal bijzonder filmpje over een heel ander onderwerp rondging, levert veel reacties op. Veel positieve ook en niet alleen over zijn kaart, zoals deze:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ernst Kuipers is een verademing: je stelt een vraag en er komt een antwoord. #persco — van Oransje🐝 (@VanOransje) January 25, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is die Ernst Kuipers een baas. Feitenkennis, een duidelijk verhaal en begrip. #coronadebat — André van de Visse (@avdvisse) January 25, 2022

Veel mensen vinden de kaart duidelijk. Maar ene Koen heeft op Twitter ook een kanttekening: „Kunnen we volgende keer NIET rood en groen combineren. Niet te doen voor iemand die kleurenblind is.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Feiten. Hulde voor de duidelijke communicatie van @ministerVWS pic.twitter.com/U8VMStKmEM — Greg van de Kreeke (@strafrecht013) January 26, 2022

De kaart levert niet alleen lof op. Ook reacties als ‘dit is gewoon keihard liegen om de maatregelen erdoor te drukken’. Of: „Ik ben gekkie Henkie niet.” En: „Waar komen die cijfers vandaan? Lijkt wel een selectieve greep uit een gunstige maand” tot „hoe kun je zo’n fout presenteren? Dit plaatje deugt niet en maakt valse vergelijkingen. En dat als minister.”

Wil je de persconferentie met Ernst Kuipers over de nieuwe coronamaatregelen terugzien? Dat kan hier.