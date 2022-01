Deze week verguisd OMT weer aan zet met advies over coronamaatregelen

Het Outbreak Management Team (OMT) komt vandaag weer samen om te praten over de coronamaatregelen. Daarop volgt dan een nieuw advies aan het kabinet. Het overleg gebeurt in een week waarin onder meer ondernemers, virologen en anderen het even helemaal gehad hebben met datzelfde OMT. De horecabranche gaf gisteren alvast een voorzet met een zelfbedachte routekaart.

Het kabinet beslist volgende week over wat er moet gebeuren met de coronamaatregelen. Dat gebeurt dus (mede) op advies van de leden van het OMT. Mogen alle winkels weer open? En de kappers? Wat gebeurt er met de horeca? Of gebeurt er misschien wel helemaal niets, op het openen van het basis- en middelbaar onderwijs komende maandag na.

Portugal versoepelt, wat wil het OMT in Nederland?

Het virus verspreidt zich momenteel weer rap in Nederland. Vorige week steeg volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) het aantal nieuwe positieve testuitslagen met 35 procent vergeleken met de week daarvoor. Deze week werd het hoogste dagcijfer gemeld sinds het begin van de registratie van de coronabesmettingen.

Het grote aantal coronabesmettingen is zo goed als overal het geval. Zo ook in Portugal. Het ‘Portugese OMT’ heeft desondanks besloten om de coronamaatregelen te versoepelen. Omdat de omikronvariant van het coronavirus besmettelijker is dan andere varianten maar het mensen minder ziekt maakt, gaan Portugese deuren verder open. Zo zijn mensen vanaf 14 januari welkom in nachtclubs, als zij een negatief test kunnen overleggen.

‘Aantal besmettingen neemt sowieso toe’

Viroloog en OMT-lid Marion Koopmans zei woensdag al dat een verdere stijging van het aantal coronagevallen afhangt van onder meer de maatregelen die het kabinet neemt. Ze wees er echter ook op dat de omikronvariant van het virus zich ondanks de al geldende lockdown verspreidt. „Dus het aantal gevallen gaat sowieso toenemen.”

Het kabinet besloot deze week na advies van het OMT al dat de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs na de kerstvakantie weer open mogen voor alle leerlingen. Studenten aan de universiteiten, hogescholen en in het mbo moeten het voorlopig nog wel doen met online onderwijs.

Woede en verbazing om OMT

Het OMT wekte eerder deze week woede. Dat de deskundigen uit dit team zoals vandaag samenkomen en advies geven, vindt niemand een probleem. Maar waar onder meer ondernemers en virologen die geen deel uit maken van het OMT over vallen, is dat zij in de media – veelvuldig in talkshows op tv – voor hun beurt praten. En te veel het beleid bepalen, terwijl dat een taak van het kabinet is. „Zo creëer je veel onrust”, zei Jan Meerman, directeur van INretail. „Ik word er kotsmisselijk van”, klonk het vanuit de kappersbranche.

Ondertussen gingen OMT’ers deze week weer in op media-uitnodigingen om te praten over de stand van zaken van het virus en de coronamaatregelen. Zo liep Marc Bonten bij Nieuwsuur al op de zaken vooruit. „Als er ruimte is voor versoepeling, denk ik dat het OMT zal zeggen: ga dat in kleine stapjes doen en ga steeds kijken wat er gebeurt.”

Louis Kroes van het LUMC in Leiden schudde deze week het hoofd over het OMT: „Het is een adviesorgaan, maar na bijna twee jaar, in identieke samenstelling, gedraagt het zich als een autoriteit die het beleid vaststelt, zelfs op langere termijn.”

Volgens de ondernemers wordt het tijd dat het kabinet paal en perk gaat stellen aan de media-uitingen van leden van het Outbreak Management Team.

Horeca denkt alvast mee met routekaart

„De horeca kan per direct, maar anders uiterlijk 15 januari veilig open”, meldde Koninklijke Horeca Nederland (KHN) gistermiddag. De bond heeft daarom opnieuw het voortouw genomen en komt met een horecaroutekaart. „Hiermee laat de branchevereniging ook aan het nieuwe kabinet zien hoe de horeca gefaseerd op een veilige en verantwoorde wijze open kan.”

De horeca wil per 15 januari tot 22.00 uur open. Gasten moeten dan hun coronapas tonen en zitten. Op 1 februari moet de sluitingstijd naar middernacht gaan, blijft de coronapas gelden maar vervalt het zitten. Op 15 februari wil de horeca terug naar normale sluitingstijden en ook dan de coronapas aanhouden.