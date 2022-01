Nergens zo’n strenge lockdown als hier: is Nederland te voorzichtig?

Hoogleraar geneeskunde Marcel Levi wijst erop dat de lockdown in Nederland is ingesteld, omdat er angst was dat de piek aan besmettingen tot meer ziekenhuisopnames zou leiden. Volgens hem zou de lockdown weer stapsgewijs moeten worden opgeheven, omdat mensen niet erg ziek worden van de omikronvariant van het coronavirus.

„Andere landen hebben geen lockdown op dit moment en toch loopt het daar niet uit de hand in de ziekenhuizen. Nederland is het meest voorzichtige jongetje van de klas geworden”, aldus Levi in het radioprogramma Dit is de Dag.

Nederlandse winterlockdown

Het huidige beeld met de omikronvariant is volgens Levi anders dan wat we eerder hebben gezien. „Heel veel mensen raken besmet, maar worden niet zo heel erg ziek. Wat ik hoor van mijn collega’s in Engeland, en dat is ook al de ervaring die we in Nederland opdoen, is dat er steeds meer mensen in het ziekenhuis komen, niet dóór corona maar mét corona”, zegt de internist, die ook voorzitter is van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Levi: „Ze komen bijvoorbeeld voor hun hart of met buikklachten. We doen dan een coronatest en dan zien we dat ze positief zijn. Daar hebben ze helemaal geen last van, maar dat telt wel als coronaopname.”

Geen hoop op snelle versoepelingen

Pas eind januari kunnen we mogelijk wat versoepelingen verwachten volgens de voorspelling van het Outbreak Management Team (OMT). Omdat er nog veel onzekerheid is over „belangrijke eigenschappen” van de omikronvariant van het coronavirus, zal het kabinet waarschijnlijk niet snel veel versoepelingen invoeren.

De deskundigen wijzen eind januari aan, omdat de boostercampagne dan afgerond moet zijn. De hoop is dat de virusverspreiding dan voldoende afneemt, zodat de lockdown versoepeld kan worden. Vrijdag komt het OMT weer samen om een advies te geven. OMT’er Marc Bonten zei ook dat we niet te veel hoop moeten hebben op versoepelingen.

Omdat er in buurlanden als Duitsland en België geen lockdown geldt, gaan veel mensen de grens over om daar bijvoorbeeld te winkelen of uit eten te gaan. Net voor de jaarwisselingen zaten de treinen naar België zo vol, dat de NS op de perrons medewerkers in moest zetten om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Het kwam ook „enkele keren” voor dat passagiers achter moesten blijven omdat een trein te vol zat.