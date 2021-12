Wilfred Genee twijfelt over booster: ‘Ik wil weten wat al die bijwerkingen zijn’

De prikken met de welbekende booster worden inmiddels veelvuldig gezet. De dertigers zijn ondertussen aan de beurt om een afspraak voor een extra prik te maken. Maar VI-gezicht Wilfred Genee spreekt zijn twijfels uit over de boosterprik. D66’er Jan Paternotte probeert hem te overtuigen.

Presentator Wilfred Genee liet zich bij de VI-mannen al meerdere keren kritisch uit over vaccinaties en het coronabeleid. Zijn VI-collega Johan Derksen noemde de presentator eerder daarom „Wappie Genee”. Zelf vertelde Genee dat hij lang twijfelde over de eerste twee vaccinaties, maar toch besloot deze te halen. Nu de booster volgt, lijkt het erop dat die twijfels groter worden.



ATTENTIE: vanaf 11u kunnen ook geboortejaren 1981 & 1982 #booster inplannen! Laatste prik of positieve test moet 3 maanden of langer geleden zijn. Afspraak maken via: 💻 https://t.co/5NwwkhLhvb

☎️ 0800-7070 Tweet & app it around! pic.twitter.com/dWh7MnnETI — Jan Paternotte (@jpaternotte) December 28, 2021

Wilfred Genee twijfelt over booster

In zijn BNR-programma The Friday Move Live spreekt de presentator zich uit. DD6’er Jan Paternotte praat in zijn programma mee over de boosters en het coronabeleid. Paternotte is groot voorstander van de boostercampagne en Genee noemt de politicus daarom „Jan Booster, in plaats van Jan Paternotte”.

In het programma komen de twijfels van Genee aan bod. Paternotte kaart aan dat de boosters essentieel zijn door de komst van de Omikron-variant. Waarop Genee reageert: „Maar gaat die nu echt zo ernstig zijn?”. Daarmee bedoelt de presentator dat er inmiddels geluiden klinken dat de Omikron-variant minder ernstig lijkt. Paternotte noemt op dat de kans dat jongere mensen in het ziekenhuis komen, groter wordt met Omikron. Volgens hem moet „alles uit de kast” voor het boosteren. En moeten vooral ook de vaccin-twijfelaars overtuigd worden. Daar wordt onder meer de twijfeltelefoon voor genoemd.



Met berichten uit VK over mogelijk iets minder opnames bij omikron, snelle start van de lockdown, en schattingen VE bij boosters zijn prognoses opnieuw doorgerekend. Veel aannames over omikron, maar als alles GUNSTIG valt kan het meevallen. Nog steeds tegenstrijdige berichten. https://t.co/VIVoAx4aMs — Marion Koopmans (@MarionKoopmans) December 27, 2021

Jan Paternotte overtuigt Wilfred Genee

Uiteindelijk wordt aan Genee gevraagd of hij de booster nog gaat halen. „Ik twijfel daaraan. Dat geef ik toe.” Waarop Paternotte reageert: „Gewoon doen Wilfred”. Genee legt uit dat hij bij de eerste twee prikken ook twijfels had. Zo kaart hij aan dat hij dacht dat men beschermd was tegen het coronavirus door het vaccin en niet ziek kon worden. En wil hij weten wat alle bijwerkingen inhouden. Over de bijwerkingen vraagt Paternotte: „Heb je er veel last van gehad?”. Waarop Genee duidelijk antwoordt: „Ja”.

Paternotte benadrukt het belang van de vaccins. „Dat virus verandert. Dit is weer een nieuwe variant die een beetje door de bescherming heen breekt. Maar die vaccins werken nog steeds hartstikke goed.” Hij legt uit dat de vaccins ervoor zorgen dat minder mensen in het ziekenhuis belanden. Maar volgens hem kun je wel nog steeds corona krijgen.

Vaccins werken volgens Paternotte

„Mag ik die twijfel nog hebben of ben ik dan gelijk veroordeeld?”, zegt Genee. Volgens Paternotte mag Genee die twijfel hebben, maar moet hij vertrouwen houden in de wetenschap. „De wetenschap is wat dat betreft glashelder dat het gewoon helpt. Hoe meer mensen dat doen, hoe meer het ook helpt.”

„En dat het veel sneller ontwikkeld is dan dat normaal gesproken een vaccin ontwikkeld zou moeten worden? Dat maakt allemaal niet uit, dat kan?”, vraagt Genee. „Vertrouw de wetenschap Wilfred, dat is het aller belangrijkste”, antwoordt Paternotte.