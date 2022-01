Kinderen onder de 12 mogen afspraak maken voor vaccinatie, prikken begint snel

Niet-kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen vanaf eind deze maand een vaccinatie tegen corona krijgen. Vaders en moeders kunnen vanaf 18 januari een afspraak voor een prik maken.

Ouders krijgen tussen 18 en 22 januari een brief waarin staat dat ze voor kinderen telefonisch een afspraak kunnen maken voor een vaccinatie tegen het coronavirus.

Eerste prikken voor kinderen al eind januari

Het is de bedoeling dat de eerste prikken in de week erna worden gezet. Dat laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten.

In totaal komen bijna 1,3 miljoen kinderen in aanmerking voor de coronaprikken. Kinderen uit hetzelfde gezin worden samen gevaccineerd, als daar ruimte voor is en als ouders dat willen.



Kinderen vanaf 5 jaar mogen binnenkort een coronaprik, maar veel ouders twijfelen wellicht nog. Ik wil van de minister weten hoe hij ouders en kinderen gaat bereiken met de juiste en begrijpelijke informatie, zodat zij een weloverwogen keuze kunnen maken. Daarom deze vragen 👇 pic.twitter.com/8KlI0wkrNS — Attje Kuiken (@attjekuiken) January 5, 2022

Speciale kinderenstraten voor vaccinatie

Op de vaccinatie-locaties worden aparte ‘kinderstraten’ neergezet. „Vaccineerders nemen extra tijd voor de kinderen, bieden extra zorg. Hun ouders zijn er bij, dat moet allemaal op een rustige manier”, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland weten. Het is aan GGD-regio’s zelf om te bepalen of de kinderen op elke prikplek terecht kunnen, of dat er aparte locaties voor worden aangewezen.

Kwetsbare kinderen van 5 tot en met 11 jaar kunnen nu al – sinds december – worden gevaccineerd. Zij hebben een medische aandoening, waardoor ze bij een coronabesmetting meer gevaar lopen. De Gezondheidsraad adviseerde het kabinet begin december dat ‘risico-kinderen’ door een vaccinatie minder kan op een ziekenhuisopname zouden hebben.

Viroloog Ab Osterhaus vond drie dagen geleden in het radioprogramma Sven Op 1 dat gezonde kinderen nu ook aan de beurt voor een prik moeten zijn. Zij belangrijkste overweging: het openen van de basis- en middelbare scholen per komende maandag. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge maakte op 10 december bekend dat een vaccinatie voor kinderen onder de 12 jaar ‘er aan kwam’.

Veel te doen om vaccinatie kinderen

De vaccinatie tegen corona voor kinderen is iets wat de gemoederen al lang bezig houdt. Op Twitter zijn mensen fel. „Je bent een idioot als je je kinderen laat vaccineren”, klinkt vaak (en veelal in nog veel hardere bewoordingen). Ook wordt de hashtag #blijfvanonzekinderenaf veel gebruikt.



Ook organisaties hebben van zich laten horen, zoals de eerdergenoemde Gezondheidsraad. De raad is voor de mogelijkheid van een vaccinatie voor kinderen, maar „alle vormen van dwang moeten worden vermeden”.

De Kinderombudsman vindt het eveneens goed dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden om zich te vaccineren tegen het coronavirus. Wel noemt het instituut het belangrijk dat de keuze om de prik niet te nemen geen nadelige gevolgen mag hebben voor een kind. „Met name vanwege de sociale en emotionele veiligheid van kinderen is het belangrijk dat er geen druk wordt opgelegd”, stelt de Kinderombudsman.

Kinderartsen werden het de vorige maand over de vaccinatie van kinderen onder de 12 jaar niet echt eens. Zowel de Vereniging van Jeugdartsen (AJN) als verschillende kinderartsen gaven in Nieuwsuur aan ‘voor’ te zijn. Daarin weken deze artsen af van het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). Die was op dat moment ‘tegen’.