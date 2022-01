President Macron wil ongevaccineerden dwarszitten: ‘Strategie is om ze echt kwaad te maken’

De Franse president Emanuel Macron windt er in zijn corona-aanpak geen doekjes om. In een interview sprak hij zich uit over ongevaccineerde Fransen en wat zijn plannen daarvoor zijn. En het blijkt dat hij de groep ongevaccineerden in Frankrijk naar eigen zeggen wil dwarszitten.

President Macron liet eerder al zien dat hij een duidelijke corona-aanpak hanteert. Zo voerde Frankrijk als een van de eerste Europese landen het QR-systeem in en het Franse parlement overweegt inmiddels het 2G-beleid. Overigens klinken op social media geluiden dat dat plan in het parlement is weggestemd of tijdelijk is geparkeerd. Maar in een interview met het Franse dagblad Le Parisien haalt Macron uit naar ongevaccineerden. „Ongevaccineerden, die wil ik echt kwaad maken. Dus dat is wat we blijven doen, tot het einde. Dat is de strategie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Bij welke corona-aanpak voelt u zich meer thuis? Frankrijk of UK? — Rutger van den Noort (@RutgervdNoort) January 5, 2022

President Macron wil ongevaccineerden Frankrijk kwaad maken

Het ziet ernaar uit dat een negatieve test straks niet meer voldoende is in Frankrijk. Bijna 90 procent van de Fransen is gevaccineerd. En over de overige 10 procent is Macron niet echt te spreken. „Slechts een kleine minderheid verzet zich. Hoe maken we die minderheid kleiner? Dat doen we door ze, sorry dat ik het zo zeg, nog veel pissiger te maken.” Hoe de president dat voor zich ziet? De ongevaccineerden zoveel mogelijk uitsluiten in het dagelijks leven. „Ik ga ze niet naar de gevangenis sturen. En ik ga niet onder dwang inenten. Dus moeten we tegen ze zeggen: vanaf 15 januari kun je niet meer naar een restaurant gaan, je kunt niet meer ergens koffie gaan drinken, je kunt niet meer naar het theater, je kunt niet meer naar de bioscoop.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hopelijk doet Macron zo verder. Relaties en vrienden in Frankrijk vertellen mij dat ze hem zo beu zijn als koude pap. Veel sympathie voor het parler vrai van Zemmour…. — Carl Brike (@BrikeCarl) January 5, 2022

Verontwaardigde reacties Fransen

Politica Marine Le Pen uit op Twitter haar ongenoegen over de uitspraken van Macron. Zelf is Le Pen leider van de rechts-populistische partij Rassemblement National. Volgens haar is de president van Frankrijk zijn „ambt niet meer waardig”. Senator Bruno Retailleu van de centrumrechtse Les Républicains schrikt ook van de woorden van de president. „Geen enkel gezondheidsprobleem rechtvaardigt zulke woorden. Emmanuel Macron zegt dat hij heeft geleerd van de Fransen te houden, hij vindt het vooral leuk om ze te verachten. We kunnen vaccinatie aanmoedigen zonder iemand te beledigen of aan te dringen op radicalisering”, schrijft de senator op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Un Président ne devrait pas dire ça. Le garant de l'unité de la nation s'obstine à la diviser et assume vouloir faire des non-vaccinés des citoyens de seconde zone. Emmanuel Macron est indigne de sa fonction.

En avril, je serai la Présidente de tous les Français. pic.twitter.com/MKvaxsneec — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 4, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.