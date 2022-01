In beeld: coronademonstratie Museumplein loopt uit op geweld, agenten gewond

Een coronademonstratie op het Museumplein is gisteren flink uit de hand gelopen toen de politie ingreep. Betogers raakten slaags met politie en ME. Daarbij raakten meerdere agenten gewond en werden er aanhoudingen verricht.

De demonstratie tegen de coronamaatregelen werd donderdag verboden door de gemeente, de politie en het OM „in het belang van de volksgezondheid”. Er werden zo’n 25.000 demonstranten op het Museumplein verwacht. De ‘Amsterdamse driehoek’ liet een protest van 3500 mensen op anderhalve meter afstand toe, maar de organisatie ging daar niet mee akkoord.

Signalen voor wapens op Museumplein

Wel werd het Museumplein een ‘veiligheidsrisicogebied’ gemaakt, omdat de driehoek signalen kreeg dat er mensen naar het Museumplein wilden komen om geweld te plegen. Deze mensen zijn lid van zogenoemde defendgroepen, die volgens de politie met wapens naar het Museumplein wilden komen.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen liep het Museumplein aan het begin van de middag toch vol. Naar verluidt waren er na verloop van tijd zo’n 10.000 demonstranten aanwezig. Daarop werd een noodbevel uitgegeven om het plein te verlaten. Toen dat na meerdere waarschuwingen niet lukte, werd de ME ingezet, die eigenlijk zou staken.

Geweld na schoonveegactie

De ME veegde het plein schoon van behulp van onder meer paarden en honden. De veegactie vatte vlam toen demonstranten probeerden een politieblokkade te doorbreken. Daarbij raakten vier agenten gewond. Dat leidde tot meer onrust op meerdere plekken rond het Museumplein. Op beelden is te zien dat agenten van de politie, ME en Koninklijke Marechaussee geweld moeten gebruiken. Ook zet een politiehond zijn tanden in een onruststoker.

Een grote groep demonstranten verplaatste zich met een mars naar het Westerpark, waar een manifestatie van Forum voor Democratie aan de gang was. Organisatoren van het Museumpleinprotest gebruikten het FvD-podium om mensen op te roepen terug te gaan naar het Museumplein. Velen deden dat, maar het leidde niet tot verder geweld.

Bij het protest werden dertig demonstranten aangehouden voor onder meer het verstoren van de openbare orde, het zich niet kunnen identificeren, mishandeling en verboden wapenbezit. Ook raakten meerdere betogers gewond.