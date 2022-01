Dag van debat over kabinet: oppositie heeft veel vragen over grote zakken geld Rutte IV

De oppositie zal vandaag van het kabinet tal van vragen stellen over de „grote zakken geld” die het nieuwe kabinet heeft vrijgemaakt. Partijen van links tot rechts willen meer weten over de concrete oplossingen die Rutte IV zal vinden voor bijvoorbeeld stikstof, klimaat en wonen. Dat is voor het grote debat over het nieuwe kabinet al duidelijk.

Er zijn zorgen over de hoge kosten van al die plannen, blijkt uit een rondgang. Vandaag en morgen wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de regeringsverklaring van het kabinet-Rutte IV. Het debat over het kabinet begint om 11.00 uur en is live te volgen op NPO 1.

PVV: geen enkel vertrouwen in het nieuwe kabinet

Verrassend is het niet, maar de PVV als grootste oppositiepartij heeft nu al geen vertrouwen in het nieuwe kabinet. Dat laat Geert Wilders weten. Hij zegt „snoeiharde oppositie” te voeren tegen de plannen voor de AOW, immigratie, koopkracht en de zorg. Er zouden „verkeerde prioriteiten” gesteld worden op het gebied van stikstof en klimaat. „Dit kabinet moet weg. Bij voorkeur morgen al!”, liet Wilders daags voor het debat weten. Hij kondigde meteen al een motie van wantrouwen aan. ‘Dat het kabinet weg moet’, twittert de PVV-leider, zeker de afgelopen jaren, overigens standaard.



Morgen Kamerdebat Regeringsverklaring met #Rutte en #Kaag. Over hun verkeerde prioriteiten en verkeerde keuzes mbt de AOW, immigratie, koopkracht, corona, veiligheid en zorg. Dit kabinet moet weg. Nu. Tijd voor een #motievanwantrouwen. #PVV #Wilders #nieuweverkiezingen — Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 17, 2022

Bezwaren tegen grote uitgaven

De SGP, JA21 en de Groep Van Haga maken verder bezwaar tegen de grote uitgaven die op de agenda staan waardoor de staatsschuld zal oplopen. Wybren van Haga stelt dat het kabinet meer en meer geld en ambtenaren nodig heeft. Hij spreekt zelfs van een „staatsgreep nieuwe stijl” en wil net als meer oppositiepartijen weten hoe de het kabinet zorgt dat er democratisch toezicht mogelijk blijft op de potjes met miljarden euro’s.

De Partij voor de Dieren wil weten of het geld dat wordt vrijgemaakt voor het stikstofprobleem „een structurele oplossing of een verplaatsing” zal opleveren. De partij wil dat het kabinet belooft de veestapel terug te dringen.

‘Zorgen om AOW-plan kabinet’

Zorgen over de ontkoppeling van de AOW en het minimumloon leven breed, blijkt uit de rondgang. Vrijwel alle partijen die persbureau ANP sprak, willen hier nadrukkelijk aandacht voor vragen. Zo ook de eenpersoonsfractie Liane den Haan, die hierover vanmorgen voor het debat een petitie met 33.000 handtekeningen aanbood aan verantwoordelijk staatssecretaris en vicepremier Carola Schouten.



Stop het plan om de #AOW los te koppelen van de #uitkeringen Vanochtend bood ik onze #petitie aan aan @carolaschouten, de minister voor Armoedebeleid, Participatie en #pensioenen. Binnen paar dagen ruim 36.000 ondertekenaars en de teller loopt door. @MinisterieSZW pic.twitter.com/L8QhBRgIJT — Liane den Haan (@LianedenHaan) January 18, 2022

Volt wil meer horen over de plannen om de Europese samenwerking te versterken. Dat is een centraal punt voor de partij, die vorig jaar voor het eerst in de Kamer kwam. Ook de sociale ongelijkheid staat hoog op de agenda. Dat geldt ook voor GroenLinks, dat bovendien vindt dat er meer moet gebeuren voor het klimaat.

