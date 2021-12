Vooravond-presentatrice Fidan Ekiz niet blij met BNNVARA: ‘Voel me een pion’

Fidan Ekiz is nog steeds ontstemd over de manier waarop BNNVARA het programma De Vooravond van de buis heeft gehaald. Dat vertelt zij in gesprek met De Telegraaf. De talkshow met Ekiz en Renze Klamer stopte opeens ondanks goede kijkcijfers.

„Het gaat niet zozeer om mij in deze affaire, maar om het hele team van De Vooravond“, zegt ze. „Om de manier waarop een sociale omroep asociaal met haar mensen omging. Naar buiten toe roepen: ‘We halen Fidan binnen omdat we ook het andere geluid willen laten horen.’ En vervolgens intern het tegenovergestelde doen. We zijn pionnen in de omroepwereld, onderdeel van de machtspolitiek.”

Strijd tussen omroepen en NPO

Ekiz zal zich in de toekomst niet meer aan één omroep verbinden, al wil ze nog wel samenwerken met BNNVARA. „De omroep staat voor taboedoorbrekend, voor vrijheid”, legt ze uit. „Perfect voor iemand als ik, maar de bazen snapten dat niet en gingen me framen. Gaandeweg merkte ik dat de leiding enorm worstelt met hoe ze zich moet profileren en dat heeft ook te maken met de strijd tussen de omroepen en de NPO.”

Kijkers van Khalid & Sophie, de vervanger van De Vooravond, waren na de eerste aflevering vooral verbolgen over het plotselinge vertrek van Ekiz en medepresentator Renze Klamer. Op sociale media vroegen mensen zich veelal af waar Ekiz was.

Urgentie vs. entertainment in De Vooravond

Gert-Jan Hox, directeur Content bij BNNVARA legt het besluit uit: „Na twee seizoenen hebben we besloten te stoppen met de presentatie door Renze Klamer en Fidan Ekiz. Zij zijn als duo met in elkaar in het diepe gesprongen, vulden elkaar goed aan en hebben het programma een eigen karakter gegeven.” Volgens hem kwamen daar goede gesprekken en spraakmakende momenten uit voort, maar De Vooravond mist ook de urgentie die BNNVARA zoekt.



In tegenstelling tot BNNVARA dacht Klamer juist dat er meer entertainment nodig was. „Ik heb dit nog geen 24 uur geleden gehoord, en sta nog perplex”, schreef hij destijds. „Geschrapt vanwege te weinig urgentie, terwijl vanuit het management voorafgaand aan seizoen 2 de opdracht was: meer entertainment. Wie het snapt mag het zeggen. Ik ga eens goed nadenken wat ik nu wil doen.”

Ook Ekiz vertelt in HLF8 dat ze nog steeds niet weet wie nou heeft besloten waarom de talkshow moest stoppen. Ekiz zal in 2022 onder meer te zien zijn als presentator van Op1, samen met Sven Kockelmann.