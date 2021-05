Hilariteit onder De Vooravond-kijkers om Emma Wortelboer die iemand sprak die weer iemand anders sprak

Het Eurovisie Songfestival: dat is wat het nieuws de afgelopen dagen domineert. Waarschijnlijk gaat dat ook nog wel even door, want vanavond is de grote finale. En gisteren, tijdens De Vooravond, sprak Emma Wortelboer iemand, die weer iemand anders had gesproken, die wéér iemand anders had gesproken.. Of is dat er een te veel? In elk geval is er onder kijkers veel hilariteit dat het juist ging over een interview over een ander interview.

Emma Wortelboer sprak namelijk Richard Groenedijk. Hij is in Ahoy aanwezig voor het Eurovisie Songfestival, en gaat binnenkort ook met de deelnemers van de andere landen spreken. Nu is Graham Norton een groot Songfestival-icoon, met zijn hilarische Britse commentaren. Na lang proberen (Norton wilde niet, want hij is „afraid of covid”), lukte het Groenedijk dan eindelijk om hem te strikken voor een praatje. En dat is waar het in het gesprek tussen Wortelboer en Groenedijk over ging. Een ander gesprek.

Emma Wortelboer en Richard Groenedijk bij De Vooravond

Emma Wortelboer ging dus in gesprek met Renze Klamer (presentator van De Vooravond), over haar gesprek met Richard Groenedijk, over zíjn gesprek met Graham Norton. Volg je ’t nog? Groenedijk vertelde hoe dat interview uiteindelijk tot stand is gekomen, want Norton wilde eerst dus helemaal niet. Tot een regisseur hem bij het Songfestival zag lunchen en er zo op af stapte.

„Oh mijn hemel, ik ben jalóers”, zegt Wortelboer, die we allemaal kennen van haar ‘hysterische’ reactie op Duncans winst. „Norton zat een broodje te eten, en toen liep mijn regisseur eropaf, en hij vroeg ‘wil je geïnterviewd worden door Richard Groenedijk?'”, volgens Groenedijk zei Norton toen grappend ‘dat heb ik altijd al gewild’. En zo gezegd, zo gedaan.

„Hij was heel erg aardig”, vertelt Groenedijk over het Songfestival-icoon. „Mensen om de artiest heen doen altijd heel moeilijk, maar hij zelf was heel vriendelijk.” Verder gaat het amper over wat er nou gezegd is in dat gesprek, en dus eigenlijk alleen over hoe dat gesprek tot stand kwam. Maar Wortelboer deed ook iets bijzonders: zij mocht even op het grote Songfestival-podium staan. Ook mag ze even ‘backstage’, praat ze met de technicus én draait ze aan wat knopjes, wat voor een kleine lichtshow zorgt.



Renze Klamer sprak met Emma Wortelboer, die sprak met Richard Groenendijk, die vandaag Graham Norten mocht interviewen. https://t.co/b1PYEzsW0h — Tjeerd Jongstra (@tjeerdjongstra) May 21, 2021

Songfestival-interviews

Kijkers van De Vooravond maken vooral grappen over dit segment. „Zij sprak iemand, die iemand sprak, die iemand sprak, die iemand sprak”, en ga zo maar door. „En vanavond in Op1: iemand die iemand kent die ooit bij Emma Wortelboer in de rij stond bij de slager”, schrijft iemand. Dat is alleen deels waar: Wortelboer schoof zelf aan bij Op1, ook om het over het Songfestival te hebben.



En vanavond in Op 1: iemand die iemand kent die ooit bij Emma Wortelboer in de rij stond bij de slager. https://t.co/Dsp3ge9dw9 — Bart Slim (@BartSlim) May 21, 2021

Een andere kijker wil nóg een gesprek toevoegen aan het lijstje: „Mag ik dan Emma Wortelboer interviewen die Richard Groenendijk mocht interviewen die Graham Norton mocht interviewen?”



mag ik dan emma wortelboer interviewen die richard groenendijk mocht interviewen die graham norton mocht interviewen? https://t.co/12Vsx8k6fY — sander tweets is op zoek naar een baan (@sander_tweets) May 21, 2021

En om het nog ingewikkelder te maken: „Mijn moeder heeft kennelijk De Vooravond gekeken. Ze zag hoe Rob Jetten zag dat Emma Wortelboer Richard Groenendijk interviewde die Graham Norton had geïnterviewd die op zijn beurt ooit bts heeft geïnterviewd. Ik denk dat ik mijn moeder een paar vragen hierover ga stellen.”



Mijn moeder heeft kennelijk de vooravond gekeken. Ze zag hoe Rob Jetten zag dat Emma wortelboer Richard Groenendijk interviewde die Graham Norton had geïnterviewd die op zijn beurt ooit bts heeft geïnterviewd. Ik denk dat ik mijn moeder een paar vragen hierover ga stellen — Rare Rutger (@Zonder_nuance) May 21, 2021

