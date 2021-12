Kijkers vol lof over Even Tot Hier: ‘Ik wil dit in plaats van de oudejaarsconference’

Het programma Even Tot Hier blijft iedere week aan populariteit winnen. Gisteren keken er ruim 2,1 miljoen mensen naar de komische opinieshow op NPO 1 en kan op veel lof van kijkers rekenen.

In de aflevering van gisteren stelden cabaretduo Niels van der Laan en Jeroen Woe onder andere de regeringsaankoop van het Rembrandt-schilderij van 175 miljoen aan de kaak.

Even Tot Hier steeds populairder

Even Tot Hier is al maanden zeer populair, maar verbreekt de laatste weken al hun eigen kijkcijferrecords. Vorige week kwam het BNNVARA-programma voor het eerst boven de 2 miljoen kijkers uit, gisteren stegen de kijkcijfers al naar 2,1 miljoen. Dat zijn er ongeveer evenveel als het NOS Journaal van 20.00 uur dat doorgaans de meeste kijkers trekt. Door komisch en slim in te spelen op actualiteiten, heeft het programma er vooral in de coronapandemie veel fans bij gekregen.

Tv-columnist Angela de Jong schreef eerder al in het AD: „Van der Laan en Woe zijn niet alleen het hoogtepunt van het weekend, ze sleepten ons de afgelopen twee jaar ook door alle coronagolven heen. Ze zijn even kritisch op het beleid van het kabinet, als dat ze vóór vaccinatie zijn. En alleen zij kunnen dat alles naadloos verbinden met de ravage die botox heeft aangericht in het gezicht van Linda de Mol.”

Actualiteiten met een komische noot

Ook gisteren werd het kabinet niet ontzien en reageerden Van der Laan en Woe op de nieuwste aanwinst van het Rijksmuseum: een Rembrandt waar de overheid 150 miljoen euro aan bijdraagt. Een behoorlijk bedrag, vooral in een tijd waarin de cultuursector het door de aanhoudende coronamaatregelen zwaar heeft.

In Even Tot Hier zegt de geportretteerde op het zeventiende-eeuwse De Vaandeldrager zelf: „175 miljoen, nou, nou, wat een geld. Daar moeten ze bij Pfizer-BioNTech vier minuten voor werken. Dat is veel geld, hoor. Vooral als je bedenkt dat verder in de culturele sector het geld nou niet bepaald tegen de plinten klotst. Maar kan dan wel voor een recordbedrag de 186e Rembrandt aanschaffen. Alsof we nog niet wisten dat die gozert een lekker potje kon schilderen.”

Ook maakt ‘het portret’ een verwijzing naar de beschuldigingen aan het adres van Marco Borsato. „Ik ga nu eerst op een tour door Nederland, maar die ga ik afzeggen. Ik kan niet in detail treden, maar het is iets met een barbecue.” Uiteraard wordt hier gedoeld op het feit dat Borsato zijn concerttour cancelde, niet lang nadat hij beschuldigd werd van ongepast gedrag bij minderjarigen.

Veel lof

Ook bespraken Van der Laan en Woe onder andere het trage verloop van het oplossen van de toeslagenaffaire en het omstreden kroondomein van koning Willem-Alexander. Kijkers waren gisteren weer vol lof over het satirische zaterdagavondprogramma. „Zolang de gekte van de werkelijkheid in #eventothier een artistieke vorm krijgt is er nog troost”, schrijft iemand op Twitter. Iemand anders vindt dat een seizoen van de show wel „52 weken mag duren” en ook meldt iemand in een Tweet dat ze liever een jaaroverzicht van Even Tot Hier op oudejaarsavond zien, dan de oudejaarsconference.



Zolang de gekte van de werkelijkheid in #eventothier een artistieke vorm krijgt is er nog troost. Ongelofelijk knap gemaakt lichtpuntje en bizar dat komisch programma zoveel betere duiding en vertolking in huis heeft dan de halve pers bij elkaar. — Simon Lelieveldt (@finhstamsterdam) December 11, 2021



Een seizoen van Even tot hier zou gewoon 52 weken moeten duren. #eventothier — Marjolijn van de Gender (@marjolijnvdg) December 11, 2021



