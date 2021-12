Kijkers enthousiast over Merol en Arjen Lubach in Belgische Slimste Mens: ‘Twee Nederlanders in finale, iconisch’

Presentator Arjen Lubach en zangeres Merol verloren gisteravond de Belgische versie van de Slimste Mens. Internist Geert Meyfroidt ging er uiteindelijk met de winst vandoor. Lubach reageerde op sportieve en eigenwijze manier op zijn verlies. De Nederlanders maakten zich daarnaast – ondanks hun verlies – populair bij het kijkerspubliek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Helaas, geen Nederlandse winnaar bij Vlaamse Slimste Mens. De Belgische Diederik Gommers – intensivist Geert Meyfroidt – bleek niet te kloppen in de finale. Arjen Lubach derde, Merol tweede #dsmtw — Marcus den Blanken (@markdbl) December 23, 2021

Twee Nederlanders dus, in de Belgische finale. Lubach werd in 2012 De Slimste Mens in Nederland en bleek, samen met Merol, een waardige tegenstander voor Meyfroidt. De arts won uiteindelijk het kennisprogramma in de laatste rond tegen Merol. Zij eindigde op de twee plaats, Lubach werd derde. Maar kijkers spraken vooral hun lof uit over de Nederlandse spelers. Hoewel sommige Belgische kijkers zich ook stoorden aan het feit dat juist Nederlandse deelnemers zo hoog eindigden.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Twee Nederlanders die de grens oversteken en een arts die hen probeert te stoppen. Ik vind de finale van De Slimste Mens een prima metafoor voor 2021. pic.twitter.com/OxGfSrjtQE — Jasper Van Loy (@JappeVLoy) December 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

iconisch dat arjen lubach en merol in de finale zitten van de belgische slimste mens — suus (@idksuus) December 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ben ik de enige die mij stoort aan het feit dat er 2 Nederlanders in de finale zitten van de Belgische Slimste Mens Ter Wereld? #dsmtw — Bruno Van Wijmeersch (@BrunoWijmeersch) December 22, 2021

Arjen Lubach feliciteert winnaar en krijgt lof van Belgen

Arjen Lubach feliciteerde winnaar Meyfroidt op social media. Hij sloot zijn felicitatie af met „en nu weer naar de intensive care met al je kennis, mafkees”. Veel Belgen reageerden onder het bericht van Lubach en prezen zijn optreden.

Tegen het Belgische HLN vertelt Meyfroidt dat hij enorm opkeek tegen Lubach. „Dat was iemand waarvan ik dacht: ‘Amai, als ik die zou mogen ontmoeten’. Dat was een beetje een idool waar in tegenop keek.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nou @arjenlubach , blij u te leren kennen via dit programma. U en Merol zijn ook toppers hoor maar @GMeyfroidt speelt nog net een klasse hoger. Eventjes mag ik weer trots Belg 🇧🇪 zijn. pic.twitter.com/A4LMd76zba — F 1 (@frenktheone) December 24, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De overwinning was je absoluut gegund! Respect Arjen! Bedankt voor de Vlaamse tv fijn te kleuren de afgelopen tijd! — uǝʅʅᴉϺ uǝoꓘ (@KoenWillen) December 23, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Verdiende overwinning voor Geert, lijkt me. Maar vestimentair was #Merol absolute top en qua snelle en verfijnde humor kon er dit seizoen van #deslimstemens niemand – ik herhaal niemand: niémand – tippen aan @arjenlubach. Alledrie goud dus… Dankjewel alledrie. 🥇🥇🥇 — Roel Dekoninck (@dekoninck_roel) December 24, 2021

Ook Merol doet het goed bij kijkers

Maar ook zangeres Merol deed het goed bij het kijkerspubliek. In de Nederlandse versie van De Slimste Mens, waar ze ook aan meedeed, viel het doek al na twee afleveringen. Maar dit keer floreerde de zangeres. Haar snelle grappen, sympathieke optreden en kledingkeuze vielen bij veel kijkers in de smaak. In een interview met De Morgen sprak de zangeres gisteren zelfverzekerd uit dat ze dacht dat ze kon winnen. Maar vertelde ze ook dat ze slecht tegen haar verlies kan. „Dat was al zo op de middelbare school. Ik was de nerd, het strebertje dat de beste wilde zijn.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik troost me met het feit dat Merol met voorsprong de beste outfit had van alle deelnemers van de slimste mens pic.twitter.com/Qjl7kDllAR — Bibslet (@LitLikeATit1) December 23, 2021

De Belgische Slimste Mens

Mocht je niks van de Belgische Slimste Mens gezien hebben? De Belgische variant staat voornamelijk bekend om de gevatte grappen van de jury. Met onder meer cabaretier Philippe Geubels als vast gezicht. Hieronder vind je een video met de leukste fragmenten van de afgelopen week. In maar liefst 25 minuten krijg je een goede indruk van het kaliber van het Belgische kennisprogramma.