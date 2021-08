Kijkers na eerste aflevering Khalid & Sophie verbolgen over vertrek Fidan Ekiz en Renze Klamer

Sinds gisteravond presenteren Khalid Kasem en Sophie Hilbrand Khalid & Sophie de ‘vervanger‘ van De Vooravond. Er schoven een aantal interessante gasten aan, maar die konden de kijkers niet bekoren. De algemene tendens is namelijk: „Waar is Fidan?”

Op heel veel kijkers kon het programma nou ook weer niet rekenen. Zo’n 560.000 mensen keken naar de eerste aflevering, gepresenteerd door Sophie Hilbrand. Zij en Khalid Kasem wisselen om de dag qua presentatie. Ter vergelijking: toen De Vooravond na een break weer terugkeerde met een nieuw seizoen, in februari van dit jaar, keken er 1,2 miljoen mensen.

Eerste aflevering Khalid & Sophie

Gisteren waren onder anderen Sylvana Simons, Giovanca Ostiana en Dieuwertje Kuijpers te gast bij Khalid & Sophie. Maar er schoven ook drie mannen aan die vroeger anabolen gebruikten. Zij vertelden openhartig over waarom ze ervoor kozen dat te doen. Zo was bijvoorbeeld onzekerheid een grote drijfveer: „Ik liet iedereen over me heen lopen en die onzekerheid wilde ik niet meer. Daarnaast heb ik brede mannen altijd heel mooi gevonden.”

Presentatrice Hilbrand vroeg zich af of hij zich goed kon wapenen tegen de buitenwereld. „Ik kon het misschien wel, maar ik deed het niet. Ik durfde het niet”, was het antwoord van Tom Verheijden. Ook de andere twee mannen die anabolen gebruikten, herkennen zich in dat statement.



En er was niet alleen maar geklets bij Khalid & Sophie, of eigenlijk dus alleen Sophie in dit geval. Zo was er, schrijft het programma op Twitter, „feest op ons podium”. Zo zong Sarah Jane I Heard It Through The Grapevine en daarna namen Michelle David & Elvis E. het stokje over. Zij namen Lord Search My Heart voor hun rekening.



‘Waar is Fidan Ekiz?’

Interessante onderwerpen dus, en goede muziek. Waarom stroomt Twitter dan alsnog vol met ‘klachten’ van verbolgen kijkers? Nou, dat ligt aan het gemis van De Vooravond-presentatoren Fidan Ekiz en Renze Klamer. Veel mensen vragen zich af waar Fidan is, of zeggen Khalid & Sophie ronduit bagger-tv te vinden.



Maar gelukkig lijken Fidan Ekiz en Renze Klamer er nog enigszins over te kunnen lachen.. Op Twitter deelt Ekiz namelijk een deel van een appgesprek tussen haar en Klamer. „Wat doe jij vanavond?”, vraagt hij haar.



