Kijkers juichen om ‘domme actie’ Expeditie Robinson (maar niet om het einde)

In Expeditie Robinson gebeurde gisteravond van álles, maar twee dingen springen er eigenlijk uit. Een domme of op z’n minst ongelukkige actie. En een onbevredigend einde.

Zoveel als in de Formule 1-race tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen gebeurde er nou ook weer niet, maar toch. Expeditie Robinson stevent met een hoop wendingen af op het einde en daarmee wordt de spanning steeds een beetje groter.

Expeditie Robinson: nog 4 afleveringen te gaan

Ja, het einde van Expeditie Robinson is nu (eindelijk) in zicht. Drie keer gaan we op RTL 4 nog naar Kroatië terug voordat op zondag 19 december de grote finale wordt uitgezonden. RTL 4 had een behoorlijke spellenavond gisteren, want na Expeditie Robinson volgde ook nog de eerste aflevering van De Verraders. Die titel is de komende zondagen overigens exclusief op Videoland te zien en niet meer op de reguliere zender. Metro interviewde in de aanloop van het programma deelneemster Ellen Hoog.

En wie maken er nog kans op de finale van Expeditie Robinson op 19 december? Dat zijn Robbert Rodenburg, Sandra Ysbrandy, Dominique Rijpma (Do), JayJay Boske, Anouk Maas, Yuki Kempees en Britte Lagcher. Wie de aflevering van gisteravond niet zag en nog wil kijken, kan nu maar beter afhaken. Al was er eigenlijk helemaal geen einde.



Het ‘vieze spelletje’ van Britte

Laatstgenoemde Britte Lagcher lag vorige week bij de kijkers – vooral op Twitter – flink onder vuur. Dat kwam doordat zij met haar maatje Yuki een slinkse manier had bedacht om Jasmine Sendar naar huis te spelen. Kijkers noemden dat massaal een ‘vies spelletje’. Niet iedereen was het daar trouwens mee eens. Expeditie Robinson heeft het grote succes te danken aan drie belangrijke componenten. Zien hoe mensen een maand met weinig eten op een onbewoond eiland proberen te overleven. De vaak schitterende proeven. Maar zeker ook het gekonkel en juist die slinkse spelletjes spelen om je eigen hachje te reden. In dat laatste blijkt Britte erg goed. Maar toch vinden veel fans blijkbaar dat Expeditie Robinson zich in pais en vree moet afspelen. De Metro-verslaggever hoort overigens niét bij laatstgenoemde groep, maar ieder z’n smaak.

Ook al kon Britte op het eiland natuurlijk nog niet weten dat een deel van de kijkers haar niet zouden waarderen, ze voelde het toch wel aan. Dat bleek in de uitzending van gisteren toen zij op dag dertig van Expeditie Robinson tegen de camera zei: „Yuki en ik zijn er nog. Wat een vies spel hebben wij gespeeld zeg, verdorie.” Vervolgens liet zij haar net gebakken pannenkoek in het zand vallen. Het was haar duidelijk: „Oh wat erg. Dit is karma gewoon, dit is nou karma.”

Bizar einde spel in Expeditie Robinson

Na haar pannenkoek-blunder ging Britte een laatste kans op immuniteit aan tegen makker Yuki en tegen Anouk Maas. Die had op winnaarseiland net een spel verloren, maar dat was niet alles. Tijdens die proef kreeg zij een band met stemmen van geliefden thuis te horen en dat hakte er flink in. Yuki, Britte en Anouk moesten, terwijl zij hun evenwicht bewaarden, een toren van twaalf blokjes bouwen. Anouk had dat minder dan een halve seconde eerder dan Britte voor elkaar, maar die dacht dat zij had gewonnen. Over karma gesproken. Anouk is – met Do – verzekerd van de halve finale. Britte gaat met Yuki terug naar een eilandraad waarvan nog onduidelijk is hoe die verloopt. De kijkers die vorige week moord en brand schreeuwden om het ‘vieze spelletje’, smulden nu van de domme of ongelukkige actie van Britte.



#ExpeditieRobinson Britte weet inmiddels wat karma is. — Thomas Slayer (@FPresident) December 6, 2021



Ik mag dit niet zeggen op mijn leeftijd, maar wat heb ik genoten van het moment dat Britte doorhad dat ze niet gewonnen had! Ik kan het nog niet verwerken, wat een kutstreek! Dit verdient ze. #ExpeditieRobinson — oma Jans (@1955Janny) December 6, 2021



#ExpeditieRobinson die kop van Britte gisteren toen ze hoorde dat ze de proef toch verloren had

Onbetaalbaar gewoon 😅😅😅😅 — Rico (@Ricardofortes42) December 6, 2021



Het is een spel….

Britte en Yuki door naar de gevangenis, op water en brood en na de finale op het vliegtuig zetten naar huis waar we nooit meer iets van ze horen of zien.#expeditierobinson — Els Rupert (@ElsRupert) December 6, 2021

(Geen) einde aflevering Expeditie Robinson

En tja, dan hadden we er nog drie die bezig waren aan hun laatste kans op immuniteit. Sandra Ysbrandy, Robbert Rodenburg en JayJay Boske waren ook bezig aan een bouwwerk. Net op het moment dat JayJay de proef dreigde te winnen, klonken de woorden ‘volgende keer…’. Geen derde halve finalist. Geen eilandraad. Niets. Pats, boem, afgelopen. Tja, dat ging er bij sommige kijkers niet in. En zo hebben we twee keer per week wel iets teleurstellends. En toch ook weer iets om naar uit te kijken.



Wat een stomme cliffhanger. Maar ik hoop dat Sandra de proef wint, JayJay en Robbert het plannetje van Yuki en Britte doorzien en dat Britte er uitgestemd wordt! #ExpeditieRobinson — Lisanne 🔴⚪🛸 (@Lisanne_1908) December 6, 2021

