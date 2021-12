Ellen Hoog over De Verraders: ‘Heftig, intens, ik heb slecht geslapen’

Een exclusief seizoen van De Verraders op Videoland staat op het punt van beginnen. Dit voorjaar heeft een tv-versie meteen voor hordes (fel meelevende) fans gezorgd, dus velen kijken er vast naar uit. Eén van de deelnemers vanaf zondag is Ellen Hoog. Zij praatte Metro bij.

In De Verraders wordt door zogeheten ‘Verraders’ en ‘Getrouwen’ gespeeld om een berg zilver. Laatstgenoemde groep probeert De Verraders te ontmaskeren, waardoor die het huis – een groot landhuis in Drenthe deze keer – moeten verlaten. De Verraders stemmen elke nacht een Getrouwe weg, wat in het programma trouwens ‘vermoorden’ wordt genoemd.

De Verraders en Samantha Steenwijk…

De kijkers weten vanaf het eerste moment wie welke rol heeft. Voorafgaand aan het tv-seizoen vroegen velen – ook wij – zich af wat daar nou zo leuk aan is. Wat bleek: het werkt als een trein. Juist het weten wie wat is, levert onder de kijkers dat felle meeleven op. Volgens hen leverde Samantha Steenwijk dit voorjaar bijvoorbeeld een ‘regelrechte naaistreek’. Sociale media ontploften. Metro sprak er na de finale van De Verraders met genoemde Samantha Steenwijk (Verrader) over. En blikte ook met Chatilla van Grinsven (Getrouwe) terug. De zangeres en basketbalster wonnen, maar deelden na al het venijn de buit toch heel aardig met nummer drie, Loiza Lamers.

Ellen Hoog een van de deelnemers

Vorige week werden de twaalf deelnemers aan De Verraders en De Getrouwen (maar wie is toch wie?) bekendgemaakt en de eerste beelden door Videoland gedeeld (je vindt ze hier). Eén van hen: Ellen Hoog. Zij schreef in een ver verleden columns voor Metro op weg naar haar deelname aan de Olympische Spelen van Londen 2012. Maar we kennen haar natuurlijk vooral als de tophockeyster van Oranje met al die medailles. Ellen Hoog werd maar liefst twee keer Olympisch kampioen en twee keer wereldkampioen. Ellen is nu 35, stopte vier jaar geleden met hockey op het hoogste niveau en is nu moeder van een dochter van bijna 3. Zij deed niet eerder aan een tv-spel zoals De Verraders mee.

Waar ben je lekker druk mee naast het moederschap?

„Samen met Naomi van As (ook voormalig hockey-international, red.) heb ik een kledinglijn opgezet. Iets heel anders dus. Het loopt gelukkig goed en het is heel leerzaam. We komen allemaal dingen tegen, waar we niet zoveel van af wisten. In deze tijd hebben we bijvoorbeeld te maken met stoffenleveranciers die allemaal super traag zijn. En daarnaast was ik natuurlijk bezig met De Verraders. Hartstikke leuk!”

Is de topsport helemaal uit je lijf verdwenen inmiddels? Of speel je nog dames op gevorderde leeftijd-hockey?

„Jaaaaa. En zeker, vrouwen veteranen A bij Amsterdam. Nu is het winterstop, maar het gaat om één keer trainen en één wedstrijd per week. Toch nog bloedjefanatiek hoor, dat wel. Maar als je eens niet kunt, dan is het ook helemaal prima. En verder train ik nog een keertje voor mezelf. Dan vind ik het wel mooi.”

De Verraders bingewatchen

Heb je de vorige reeks van De Verraders gezien en dacht je ‘dat is misschien wel iets voor mij’?

„Toen het werd uitgezonden zag ik flarden. Maar toen ik wist dat ik mocht meedoen, ben ik gaan bingewatchen. Ik vond het een vet spel, heel spannend. Er gebeurt veel en het leek me ook wel lastig om eraan mee te doen. Maar ook heel tof.”

Hoe ga je zo’n spel in, vol zenuwen?

„Meer nieuwsgierig dan zenuwachtig. Van tevoren dacht ik ‘dit is mijn spel’. Ik bedoel: ik heb echt wel een beetje mensenkennis en dacht dus dat ik wel goed in De Verraders zou zijn. Maar is het eenmaal begint, is het allemaal anders. Het is heftig en intens.”

Hoe was het landhuis?

„Heel mooi, al helemaal in kerstsfeer.”

Zitten er weer opdrachten in De Verraders?

„Ja, die moesten we doen. Opdrachten waren lekkere momenten, omdat je dan even niet met het spel zelf bezig bent. Als ik Wie Is De Mol? kijk, dan zie ik deelnemers die tijdens opdrachten juist extreem met het spel bezig zijn. Hier willen de verraders zilver binnenhalen, maar de getrouwen ook. Je bent even met z’n allen bezig, zonder wantrouwen.”

‘Had dat nou zo fanatiek gemoeten?’

En dan komt de fanatieke Ellen Hoog weer even bovendrijven?

„Jazeeeeeker. Zeker weten, daar kan ik niks aan doen. Achteraf denk ik dan ‘jeetje, had het nou zo fanatiek gemoeten?’ Maar ja, het is nu eenmaal zo. Maar Henk Grol (ex-judoka, red.) doet ook mee hè? Die heeft dat ook.”

Ik realiseer me dat je misschien na één nacht bent weggestemd en dat je nu een compleet flauwekul-verhaal aan het ophangen bent.

„Haha, zou zomaar kunnen…”

Ben je goed in psychologie en een spel met leugens en bedrog?

„Dat dacht ik wel ja, dat dacht ik wel. Maar door De Verraders moet ik daar toch een beetje van terugkomen. Het was wat ingewikkelder dan ik dacht. Het spel staat in je hoofd geen seconde uit. Je bent er 24/7 mee bezig. Door het gekonkel in mijn hoofd heb ik eerlijk gezegd ook niet goed geslapen. Dat is mooi hoor, maar ook heftig.”

Ellen Hoog met Naomi van As met wie zij nu een kledinglijn heeft:



Kun je ‘doen alsof’ ook in topsport gebruiken?

„Ja, tuurlijk. De tegenstander een beetje om de tuin leiden hoort er ook bij. Als je er voor de wedstrijd niet helemaal lekker in zit, kun je vooraf al wel iets uitstralen. Dat moet je op een of andere manier uitstralen dat je de tegenstander gaat pakken en eigenlijk al met 1-0 voor staat bij wijze van spreken. Met zelfvertrouwen het veld op komen is altijd goed en voor je eigen gevoel heel fijn. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om wie de meeste goals scoort, maar een mentaal tikkie ken je van tevoren wel uitdelen.”

Nieuwe regels in De Verraders

Videoland maakte bekend dat deze editie intenser is dan te tv-reeks op RTL 4 en nieuwe regels heeft. Wat mag jij daar al over vertellen?

„Qua regels is er nu een wapenkamer. De vorige keer kon je individueel een schild winnen. Dat wist iedereen en dat betekende dat je een nacht niet kon ‘vermoord kon worden’. Nu komt er een aantal deelnemers naar de wapenkamer om kastjes open te maken. Daar kán een schild in liggen. Niemand weet meer wie het schild heeft. Niemand heeft enig idee.”

Ben je een spelletjesmens?

„Ik houd van spelletjes. Thuis zijn we er grotendeels maar mee gestopt. Want dat wordt negen van de tien keer ruzie. Maar spelletjes vind ik leuk. Als kind speelde ik ze veel, met mijn broer. Oók al ruzie, haha.”

Complete mindfuck

Is meedoen aan De Verraders zwaar?

„Zoals eerder gezegd heftig, maar ook tof en spannend. Ja, er zijn een aantal héél spannende momenten. Intens is wel het beste woord dat bij De Verraders past, denk ik. Nadat ik de vorige reeks zag, heb ik Kim Lammers even gesproken. Zij deed toen mee. Kim zei ‘let op, het is een complete mindfuck. Je wordt echt gek en een paar dagen na de opnames zit het nog in je hoofd’. Ik dacht nog dat dat wel zou meevallen. Fout gedacht, want het viel zeker niet mee. Het programma doet iets met je.”

Succes met de reacties op Twitter.

„Goed om te weten misschien: ik heb geen Twitter meer! Het zal volledig aan me voorbijgaan.”

De Verraders duurt zes weken. Vanaf 5 december vind je elke zondag een nieuwe aflevering op Videoland. De allereerste aflevering is ook op RTL 4 te zien (21.30 uur), de volgende vijf niet.