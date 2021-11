Kijkers boos en verbaasd om ‘heel vies spelletje’ in Expeditie Robinson

Kijkers hebben gisteren vol verbazing en boosheid gekeken naar de ontknoping van de zoveelste – we zijn de tel kwijt – aflevering van Expeditie Robinson. Bijna 1,4 miljoen kijkers zagen een volgens velen ‘heel vies spelletje’.

Nu is Expeditie Robinson al sinds jaar een dag een programma waarin list en bedrog (en gesloten bondjes) aan de orde van de dag zijn, maar menig kijker vond er gisteravond toch weer iets van. Moet je nog terugkijken? Dan niet verder lezen natuurlijk…

Toneel in Expeditie Robinson

Wat er gebeurde: Anouk Maas won eindelijk een proef na meerdere keren tweede te zijn geworden. Zij vertrok naar winnaarseiland, waar ook kok Sandra Ysbrandy zit. En daarom moesten muzikant Yuki Kempees en de actrices Britte Lagcher en Jasmine Sendar onderling gaan uitmaken wie naar huis werd gestemd. Eerstgenoemde kon zijn immuniteit nog inzetten (hij had hem in eerste instantie voor Jasmine verstopt), de dames niet. Yuki had nog vijf stemmen, Jasmine vier en Britte twee.

Lang verhaal kort: Britte maakte Yuki duidelijk haar carrière als actrice in te zetten en Jasmine duidelijk te maken dat zij dan maar op haar moest stemmen. Het had toch geen zin meer. Britte tegen haar concurrente, die net terug was van winnaarseiland: „Ik vind het makkelijker dat ik dit doe, dan dat ik de hele dag zo’n toneelspel moet ophouden. En dan uiteindelijk vanavond alsnog naar huis ga. Ik heb daar geen zin in, ik vind dat gewoon onzin.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De Morning After. Blijkbaar waren gisteren 1.3 miljoen mensen getuige van het gemeenste stukje (entertainment)televisie wat ik in tijden heb gezien. #ExpeditieRobinson — yeticoos (@yetico4) November 29, 2021

En daar ging Jasmine Sendar…

Maar dat was nou juist toneelspel natuurlijk, daar is het nou net Expeditie Robinson voor. Yuki vond er het zijne van. In een gesprekje met de camera: „Dit gebeurt gewoon voor mijn ogen, dit spel tussen die twee. Het is ongelooflijk. Britte gaat maar door en door en maakt het stukje bij beetje geloofwaardiger.” Over zijn ongeloof kun je ook iets vinden natuurlijk. Als je het Metro vraagt, dan vond Yuki het allemaal prima. Die zette zijn immuniteitsring niet eens meer in.

Jasmine Sendar was in een andere aflevering al eens behoorlijk geflikt en weggestemd (zij keerde na een herkansing terug). Nu huilde zij al tijdens het gesprek met Britte. Omdat ze het moeilijk vond, maar ook omdat het zo lief was dat Britte dit zo maar even in Expeditie Robinson met haar besprak… „Mijn hoofd is gewoon aan het ontploffen, joh.” Yuki: „Ik vond het ongelooflijk, maar ook verdrietig. Ik zag Yasmin in totale paniek en totale verwarring. Dit gaat veel verder dan een tactische move, dit gaat om persoonlijk bedrog.”

Overigens keken Yuki en Britte de aflevering van gisteravond samen vrolijk op de bank:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En daar ging ze uit Expeditie Robinson

Het ontploffen van Jasmins hoofd gebeurde – uiteraard, het is en blijft Expeditie Robinson – nog een keer. Ze ging er weer in, met boter en suiker. „Goed gespeeld”, reageerde de actrice na haar ‘vonnis’. „Ik ben toch te goedgelovig. We hebben vandaag veel tranen gelaten en het was best heftig. Ik dacht dat we er met z’n drieën uit waren gekomen. Het spel is hard gespeeld, maar ja, dat is dus het spel.”

Jasmine zit haar goedgelovigheid als een goede eigenschap. Kijkers riepen haar uit tot de winnaar van de avond, in plaats van de verliezer. Hier zie je enkele reacties.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Je kan het spel gewoon goed en tactisch spelen maar je kan het ook echt smerig spelen. Blijkbaar haalt dit tv programma het slechtste in mensen naar boven. #ExpeditieRobinson — Joris van der Spek 🥓 (@dsjoris) November 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Britte is vergeten dat ze met #ExpeditieRobinson mee doet en niet 1 of andere nieuwe drama serie. Mijn god wat een vies spel.dit is wel next level en zo wil ik niet zien dat het spel gespeeld wordt.niet de sterkste maar de achterbakste leugenaar zal winnen https://t.co/ZSlD9W7A6g — Ñoña Mañis (@nonameisje) November 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Er wordt gezegd dat het een spelletje is…klopt ..maar wat Britte doet zegt toch echt wat over haar gedrag, zoiets moet ècht in je zitten. #ExpeditieRobinson — Marlene (@Marlene_58_) November 29, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een valserik is die Britt zegt… zo over lijken te gaan om te winnen. Bah bah! #ExpeditieRobinson — Esther (@Essi72) November 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een naar mens die Britte. Het zou me niet verbazen als zij in het echt ook zo vals is. Anders kun je zoiets nl. niet verzinnen. #ExpeditieRobinson — Dorette Sikking (@DoretteSikking) November 28, 2021

Reactie Britte Lagcher

Op Instagram kreeg Britte Lagcher veel reacties op haar ‘toneelactie’. Dat krijgt ze over haar deelname al weken. Ze heeft over het wegstemmen van Jasmine Sendar gereageerd: „Ik zei iedere ochtend tegen mezelf: ik zit in een spel. Om te voorkomen dat het persoonlijk werd. Ik ben ben acteur – dat weet iedereen in het spel inmiddels ook – dus als er toneel gespeeld moet worden om een ronde verder te komen, dan doe ik dat. Maar ja: ik vond het moeilijk om te zien dat Jasmine het zo persoonlijk ervaarde allemaal en de wereld van Expeditie Robinson betrok op de echte wereld.”

