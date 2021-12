Twee documentaires op tv voor de jarige prinses Amalia

Prinses Amalia wordt morgen 18 jaar en dat kan televisie natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Op Net5 is vanavond de documentaire Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon te zien. Morgenavond zendt NPO1 de special Amalia 18 jaar uit.

Beide films geven een zeldzaam kijkje in het leven van de jonge troonopvolgster.

Documentaires voor de jarige Amalia

Voor de special Amalia 18 jaar van AVROTROS spreekt presentatrice Dionne Stax verschillende mensen over het leven van Amalia. Zo maakt ze een wandeling door Wassenaar en Den Haag met koningshuiskenner Rick Evers. Samen bezoeken ze plekken die een belangrijke rol spelen in het leven van Amalia, zoals haar basisschool en hockeyclub. Ook bezoeken ze Paleis Noordeinde, het toekomstige werkpaleis van Amalia wanneer zij koningin wordt.

Daarnaast spreekt Stax met Peter Rehwinkel, staatsrechtkenner en schrijver van een boek over de prinses, en dressuuramazone Anky van Grunsven, die Amalia ooit paardrijles gaf. Ook couturier Edouard Vermeulen van het Belgische modehuis Natan vertelt in de special over zijn ervaring met de prinses. Amalia had volgens hem op jonge leeftijd al een heel eigen smaak. „Ze weet heel goed wat ze wil. Ongelooflijk, die persoonlijkheid. Ik vind het fantastisch.”

Een uniek kijkje in haar leven

De documentaire Prinses Amalia: tiener op weg naar de troon laat mensen aan het woord die dicht bij Amalia staan, en geeft zo een uniek kijkje in het leven van de prinses. Zo strikte Net5 onder anderen oud-burgemeester van Wassenaar Jan Hoekema, die vertelt over zijn ervaringen met de Oranjes. Zo blikt hij terug op de keer dat hij werd gebeld door het hof toen een jonge Amalia was gevallen met haar fiets en hij de vraag kreeg of de fietstunnel waar dat was gebeurd niet een „ongelukkige bocht” had.

Dat prinses Amalia morgen achttien kaarsjes mag uitblazen, betekent voor haar net iets meer dan voor de gemiddelde tiener. Zo mag ze vanaf deze leeftijd officieel haar vader opvolgen als koningin. Wat er nog meer verandert, lees je hier.

Prinses Amalia: Tiener op weg naar de troon is op maandag 6 december om 20.30 uur te zien op Net5.

Amalia 18 jaar is op dinsdag 7 december om 20.30 uur te zien op NPO 1.