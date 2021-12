Veel gelach om haardvuur SBS6 op eerste kerstdag: ‘Wat een armoe’

Dit jaar op de avond van eerste kerstdag voor één keer geen televisieprogramma’s en reclameblokken op SBS6. Nee, het wordt… een haardvuur op de buis. Vier uur lang. Daar vinden eventuele toekomstige kijkers op Twitter wel iets van.

„De feestdagen zijn bij uitstek het moment om tijd met elkaar door te brengen. Daarom zendt de zender op prime time, onafgebroken, een gezellig brandend haardvuur uit”, meldt SBS6 vandaag in een persbericht. Met dit initiatief wil de commerciële omroep ‘iedereen inspireren om meer op elkaar af te stemmen en aandacht te hebben voor de ander tijdens de feestdagen’.

Haardvuur SBS6 met muziek van Sky Radio

Het Haardvuur van SBS6, met kerstmuziek van Sky Radio, is te zien op zaterdag 25 december tussen 18.30 en 22.30 uur. Er is zelfs een sponsor voor deze avond gevonden, supermarkt Lidl.

„Voor één avond in het jaar vraagt SBS6, de zender die thuis is in elke Nederlandse straat, om meer focus op naasten te leggen in plaats van de televisie”, vertelt het persbericht verder. Marco Louwerens, Directeur Televisie bij Talpa: „Wij maken televisie, iedere dag weer. Met passie en plezier proberen we te vermaken, informeren, verwonderen en verbinden. Of het nu Chateau Meiland betreft, Hart van Nederland, Marble Mania of Lang Leve de Liefde.” De 50 durende Dansmarathon van enige tijd geleden, noemt hij niet. Dat was natuurlijk ook ‘niet zo’n succes’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Home Alone? SBS zendt dit jaar haardvuur uit op eerste kerstdaghttps://t.co/v6ir1O3oDo — Hart van Nederland (@HartvNL) December 6, 2021

Louwerens: „We hopen uiteraard dat zoveel mogelijk mensen onze programma’s bekijken. Daar verdienen we tenslotte ook onze boterham mee. Toch gaan we het dus voor één keer anders doen. Even geen programma’s kijken, maar alle tijd nemen voor familie, vrienden, buren of mensen die wel wat gezelschap kunnen gebruiken. Lekker eten, goede gesprekken, een spelletje. Tijd voor elkaar. Dan zorgen wij voor het haardvuur.” In de Telegraaf blikt de Directeur Televisie vooruit. Hij verwacht eerlijk dat de mannen van Veronica Inside vanavond wel even een cynisch geluid over het toekomstige haardvuur laten horen.

Twitter vindt wel wat van de tv-kerstactie

Op Twitter is het cynisme er al. En niet zo’n beetje ook. „Nu al beter dan alles dat ze eerder hebben uitgezonden”, vindt iemand bijvoorbeeld. Mediacourant noemt de tv-actie met het haardvuur ‘SBS6 trekt kerstbudget in’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Nu al beter dan alles wat ze eerder hebben uitgezonden!: SBS 6 trekt kerstbudget in: vier uur lang haardvuur op Eerste Kerstdag – https://t.co/RGvfipInmR — Martijn 🐰 (@de_stylo) December 6, 2021

‘Haardvuur is pure armoe’

Veel mensen vinden het haardvuur van SBS6 op eerste kerstdag getuigen van pure armoe.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#SBS6 gaat met de dag gekker doen. Het moet goedkoop, goedkoper, goedkoopst… "De zender laat op kerstavond vier uur lang een knapperend haardvuurtje op TV zien." Zou dat ook elke 10 minuten onderbroken worden door een kwartier reklame 🤔 #kerst #tv #haardvuur — DCS (@manoeska61) December 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

SBS gaat met Kerst 4 uur lang een knapperend haardvuur uitzenden…

Het absolute dieptepunt is bereikt… #sbs6 — 𝐇𝐚𝐫𝐣𝐨 𝐓𝐡𝐢𝐣𝐬 (@HarjoThijs) December 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“Het haardvuur wordt mede mogelijk gemaakt door Lidl Nederland” https://t.co/A60sO4jC96 — 𝚍e𝚛𝚔 (@dirkboersma) December 6, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.