Hamilton en Verstappen met gelijke punten de slotrace in na intense GP

Fans die gisteravond voor de televisie voor de GP in Saudi-Arabië zaten, zullen een aantal pieken in hun bloeddruk hebben gehad. De tumultueuze race draaide eigenlijk maar om één ding: de intense strijd tussen koplopers Louis Hamilton en Max Verstappen.

De coureurs gaan beiden met 369,5 punten naar Abu Dhabi, wat betekent dat het kampioenschap daar in de slotrace beslist zal worden.

Pieken en dalen

Voor fans van de Limburgse Max Verstappen was het een weekend met veel pieken en dalen. Het begon met een teleurstelling tijdens de kwalificatieronde op zaterdag, waar Verstappen even de snelste ronde leek te rijden totdat zijn voorrem blokkeerde en hij tegen een muur knalde. De coureur moest zijn wagen stilzetten en genoegen nemen met een tijd die goed was voor een derde startpositie. Hij wist deze gisteren tijdens de start op het parcours van Djedda niet achter zich te laten en reed de eerste rondes achter Mercedes-coureurs Hamilton en Valtteri Bottas. Even leek de boel in te zakken tot het eerste incident van vele plaatsvond.

Mick Schumacher crasht in ronde tien zijn auto, wat eerst leidt tot een safety car. Het moment voor Hamilton en Bottas om snel een pitstop te maken en hun banden te wisselen, maar tot ieders grote verbazing rijdt Verstappen door, zodat hij de leiding neemt. Niet veel later wordt de rode vlag gewapperd en moet iedereen naar binnen, waardoor Verstappen verse banden op zijn auto kan zetten zonder zijn eerste positie op te moeten geven. Een staaltje goede strategie óf een enorme dosis geluk.

Rode vlag en stilstaande herstart

Er komt een stilstaande herstart vanaf de grid, waar Verstappen dus poleposition start. Hamilton pakt echter snel de leiding terug door Verstappen meteen in te halen. Niet veel later pakt Verstappen die plek weer terug door buiten de baan om Hamilton in te halen, een actie waarbij Ocon zelfs naar de tweede plek kan klimmen. De race wordt weer onderbroken door een crash van Perez, Mazepin en Russell. Als straf voor de inhaalactie buiten de baan moet Verstappen bij de derde gridstart van de dag achter Ocon en Hamilton starten, op plek drie. Niet lang na de start kan Verstappen echter weer de leiding pakken wanneer hij Hamilton en Ocon links voorbijrijdt, waarbij Hamilton nog licht contact maakt met Ocon.

Hierna kunnen Verstappen en Hamilton verder uitlopen, waarbij er nog meerdere malen virtual safety cars ingezet worden vanwege een crash van Yuki Tsunoda. Even lijkt de rust terug te keren, tot het volgende incident plaatsvindt. Verstappen krijgt via de boordradio te horen dat hij vanwege afsnijden zijn eerste plek aan Hamilton terug moet geven. Verstappen vertraagt hiervoor op een recht stuk (de meningen zijn hierover verdeeld), tot grote verwarring van Hamilton, die naar eigen zegge niet wist dat Verstappen hem een plek terug ging geven. Hamilton rijdt hierdoor in op de achterkant van Verstappen, wat voor beide auto’s schade oplevert.

Straftijd voor Max Verstappen

Even later krijgt Verstappen te horen dat hij een tijdstraf van vijf seconden krijgt, waarna hij zijn concurrent voorbij laat gaan. De winst is nu vergeven en ook de snelste raceronde lijkt er niet meer in te zitten. Ocon zit te dicht op Verstappen, waardoor hij naar plek drie zou zakken als hij nog een pitstop voor nieuwe banden maakt. Dat betekent uiteindelijk dat hij zijn voorsprong in het kampioenschap moet weggeven en dat hij met precies evenveel punten als Hamilton de slotrace van volgende week ingaat.

De intense race in Saudi-Arabië kende uiteindelijk drie crashes, twee rode vlaggen, twee stilstaande herstarts vanuit de grid, een normale safety car en twee virtual safety cars, en talloze incidenten. Verstappen moet zich na de race nog bij de stewards melden, waar hij een extra tijdstraf van tien seconden krijgt door zijn remactie. Dit heeft echter geen gevolgen voor de eindstand: Verstappen blijft op plek twee.

Verwarring en teleurstelling

Beide Hamilton en Verstappen zeiden na afloop niet te begrijpen ‘wat er gebeurde’. „Deze sport draait meer om penalty’s dan om racen. Dit is voor mij niet de Formule 1“, meldt een teleurgestelde Verstappen over de boordradio. De Nederlander besloot dan ook niet mee feest te vieren op het podium en loopt meteen na het uitreiken van de bekers het podium af. Hamilton noemde de race „ongelooflijk zwaar” en moest na de race even bijkomen. „Ik heb met al mijn race-ervaring geprobeerd om verstandig te zijn, de auto op de baan te houden en netjes te rijden. Dat was heel moeilijk”, aldus de Brit.

Verstappen heeft volgende week tijdens de slotrace in Abu Dhabi een klein voordeel op Hamilton, omdat hij meer overwinningen heeft. Mochten beide coureurs van de baan gereden worden, dan zal Verstappen wereldkampioen zijn. Maar natuurlijk hopen de twee op een eerlijke strijd. Zo meldt Verstappen: „Het zal daar beslist worden. Ik hoop op een goed weekeinde.”



BREAKING NEWS:

Vrijdag extra persconferentie, maar nu al uitgelekt. Het lijkt erop dat Ziggo verboden wordt om de wedstrijd van Abu Dhabi niet uit mag zenden. Ivm de angst voor hartproblemen en daardoor drukte in de ziekenhuizen.. 🙈 #F1 #maxverstappen #Hamilton #SaudiArabiaGP — Tim Coronel (@TimCoronel) December 5, 2021



